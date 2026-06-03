9 Kebiasaan di Media Sosial Sering Dilakukan Orang Saat Mereka Mencari Validasi, Menurut Psikologi

seseorang yang mencari validasi di media sosial.(Space Daily)
JawaPos.com - Dalam dunia yang kian terhubung secara digital, media sosial bukan hanya ruang untuk berbagi, tetapi juga tempat untuk merasa “dilihat”, “dianggap”, dan “diakui”.
Tak sedikit orang yang—secara sadar maupun tidak—menggunakan platform ini sebagai sumber validasi yang mungkin tidak mereka dapatkan dalam kehidupan nyata.
Dalam psikologi, perilaku tersebut berkaitan erat dengan kebutuhan dasar manusia untuk mendapatkan penghargaan sosial, perhatian, dan pengakuan identitas.
Namun, ketika validasi eksternal menjadi tujuan utama, pola perilaku tertentu mulai muncul.
Dilansir dari Senin (1/12), terdapat sembilan kebiasaan umum yang sering dilakukan orang di media sosial ketika mereka sedang mencari validasi.
1. Mengunggah Berlebihan (Oversharing) Untuk Mencari Perhatian
Mereka membagikan terlalu banyak detail tentang kehidupan pribadi—mulai dari keluhan, hubungan, hingga konflik—karena respons dari orang lain memberikan rasa diterima.
Secara psikologis, oversharing sering muncul dari kebutuhan untuk merasa terhubung dan mendapatkan empati, terutama ketika individu merasa kurang mendapat dukungan emosional di dunia nyata.
2. Menghapus dan Mengunggah Ulang Jika Engagement Rendah
Ada orang yang cepat menghapus postingan saat like atau komentar tidak sesuai ekspektasi.
Perilaku ini menunjukkan bahwa nilai diri mereka semakin tergantung pada reaksi audiens.
Dalam psikologi, ini berkaitan dengan contingent self-esteem—harga diri yang melekat pada penilaian luar.
3. Membandingkan Diri Secara Terus-Menerus
Seseorang yang mencari validasi sering memonitor akun orang lain untuk melihat apakah hidup mereka terlihat “lebih baik” atau “lebih sukses”.
Perbandingan sosial seperti ini, menurut teori social comparison, dapat memperburuk kecemasan, depresi, dan ketidakpuasan diri.
4. Mengunggah Konten yang Selalu Dikurasi Agar Tampak Sempurna
Mulai dari filter berlebihan, angle terbaik, hingga caption yang dirancang matang—tujuannya adalah menciptakan citra ideal yang dapat menghasilkan pujian.
Psikologi menyebut ini sebagai impression management, yaitu usaha membangun persepsi tertentu dari orang lain untuk menutupi ketidakamanan internal.
5. Memancing Pujian Secara Halus (Fishing for Compliments)
Contohnya: memposting foto bagus dengan caption merendahkan diri ("Gendutan ya aku?", "Kayaknya aku jelek hari ini").
Ini adalah strategi tidak langsung untuk mendapatkan afirmasi positif dari orang lain.
Biasanya muncul saat seseorang merasa kurang dihargai dalam kehidupan offline.
6. Sangat Aktif Berkomentar untuk Mendapat Perhatian Balik
Mereka sering meninggalkan komentar di banyak postingan orang lain—bukan semata karena ingin bersosialisasi, tetapi karena berharap interaksi itu kembali ke mereka.
Dalam psikologi, ini disebut reciprocal attention-seeking, yakni kebutuhan mendapat respons timbal balik agar merasa dianggap.
7. Membuat Drama atau Konflik untuk Mendapatkan Simpati
Ketika seseorang tidak mendapatkan ruang untuk didengarkan, mereka mungkin menciptakan kontroversi atau memperbesar masalah di media sosial.
Perilaku ini dapat menjadi bentuk emotional venting yang diarahkan untuk mendapatkan simpati, dukungan, atau sekadar perhatian.
8. Mengecek Statistik Secara Berulang (Like, View, Share)
Mereka terus menerus membuka aplikasi hanya untuk melihat apakah angka engagement meningkat.
Ini mirip dengan variable reward system, prinsip psikologis yang juga digunakan dalam desain aplikasi: ketidakpastian hasil memicu seseorang untuk terus mengecek dan berharap.
9. Mengubah Kepribadian Online Agar Lebih Diterima
Ada yang lebih lucu, lebih ramah, lebih berani, atau lebih “ideal” di dunia maya daripada di dunia nyata.
Ini adalah bentuk self-discrepancy—perbedaan antara diri asli dan diri yang diinginkan.
Saat validasi offline minim, identitas online sering menjadi pelarian untuk mendapat pengakuan yang tidak didapat di lingkungan sekitar.
Kesimpulan: Saat Validasi Menjadi Tujuan, Bukan Bonus
Mencari validasi adalah hal manusiawi—kita semua ingin dihargai dan diperhatikan.
Namun, ketika validasi eksternal menjadi penentu harga diri, media sosial dapat berubah dari ruang berbagi menjadi sumber tekanan dan ketidakpuasan.
Memahami kebiasaan-kebiasaan ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyadari pola yang mungkin kita lakukan tanpa sadar.
Dengan kesadaran tersebut, kita bisa kembali menempatkan media sosial pada fungsi terbaiknya: alat komunikasi, bukan alat untuk membuktikan nilai diri.
Jika seseorang belajar memperkuat validasi internal—mencintai diri, menerima ketidaksempurnaan, dan merasa cukup tanpa harus dilihat—media sosial pun dapat menjadi ruang yang lebih sehat dan membebaskan.