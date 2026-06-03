9 Kebiasaan di Media Sosial Sering Dilakukan Orang Saat Mereka Mencari Validasi, Menurut Psikologi

seseorang yang mencari validasi di media sosial.(Space Daily)

JawaPos.com - Dalam dunia yang kian terhubung secara digital, media sosial bukan hanya ruang untuk berbagi, tetapi juga tempat untuk merasa “dilihat”, “dianggap”, dan “diakui”.

Tak sedikit orang yang—secara sadar maupun tidak—menggunakan platform ini sebagai sumber validasi yang mungkin tidak mereka dapatkan dalam kehidupan nyata.

Dalam psikologi, perilaku tersebut berkaitan erat dengan kebutuhan dasar manusia untuk mendapatkan penghargaan sosial, perhatian, dan pengakuan identitas.



Namun, ketika validasi eksternal menjadi tujuan utama, pola perilaku tertentu mulai muncul.

Dilansir dari Senin (1/12), terdapat sembilan kebiasaan umum yang sering dilakukan orang di media sosial ketika mereka sedang mencari validasi.



1. Mengunggah Berlebihan (Oversharing) Untuk Mencari Perhatian



Mereka membagikan terlalu banyak detail tentang kehidupan pribadi—mulai dari keluhan, hubungan, hingga konflik—karena respons dari orang lain memberikan rasa diterima.

Secara psikologis, oversharing sering muncul dari kebutuhan untuk merasa terhubung dan mendapatkan empati, terutama ketika individu merasa kurang mendapat dukungan emosional di dunia nyata.



2. Menghapus dan Mengunggah Ulang Jika Engagement Rendah



Ada orang yang cepat menghapus postingan saat like atau komentar tidak sesuai ekspektasi.

Perilaku ini menunjukkan bahwa nilai diri mereka semakin tergantung pada reaksi audiens.

Dalam psikologi, ini berkaitan dengan contingent self-esteem—harga diri yang melekat pada penilaian luar.



3. Membandingkan Diri Secara Terus-Menerus



Seseorang yang mencari validasi sering memonitor akun orang lain untuk melihat apakah hidup mereka terlihat “lebih baik” atau “lebih sukses”.

Perbandingan sosial seperti ini, menurut teori social comparison, dapat memperburuk kecemasan, depresi, dan ketidakpuasan diri.



4. Mengunggah Konten yang Selalu Dikurasi Agar Tampak Sempurna



Mulai dari filter berlebihan, angle terbaik, hingga caption yang dirancang matang—tujuannya adalah menciptakan citra ideal yang dapat menghasilkan pujian.

Psikologi menyebut ini sebagai impression management, yaitu usaha membangun persepsi tertentu dari orang lain untuk menutupi ketidakamanan internal.



5. Memancing Pujian Secara Halus (Fishing for Compliments)



Contohnya: memposting foto bagus dengan caption merendahkan diri ("Gendutan ya aku?", "Kayaknya aku jelek hari ini").

Ini adalah strategi tidak langsung untuk mendapatkan afirmasi positif dari orang lain.

Biasanya muncul saat seseorang merasa kurang dihargai dalam kehidupan offline.



6. Sangat Aktif Berkomentar untuk Mendapat Perhatian Balik



Mereka sering meninggalkan komentar di banyak postingan orang lain—bukan semata karena ingin bersosialisasi, tetapi karena berharap interaksi itu kembali ke mereka.

Dalam psikologi, ini disebut reciprocal attention-seeking, yakni kebutuhan mendapat respons timbal balik agar merasa dianggap.



7. Membuat Drama atau Konflik untuk Mendapatkan Simpati



Ketika seseorang tidak mendapatkan ruang untuk didengarkan, mereka mungkin menciptakan kontroversi atau memperbesar masalah di media sosial.

Perilaku ini dapat menjadi bentuk emotional venting yang diarahkan untuk mendapatkan simpati, dukungan, atau sekadar perhatian.



8. Mengecek Statistik Secara Berulang (Like, View, Share)



Mereka terus menerus membuka aplikasi hanya untuk melihat apakah angka engagement meningkat.

Ini mirip dengan variable reward system, prinsip psikologis yang juga digunakan dalam desain aplikasi: ketidakpastian hasil memicu seseorang untuk terus mengecek dan berharap.



9. Mengubah Kepribadian Online Agar Lebih Diterima



Ada yang lebih lucu, lebih ramah, lebih berani, atau lebih “ideal” di dunia maya daripada di dunia nyata.

Ini adalah bentuk self-discrepancy—perbedaan antara diri asli dan diri yang diinginkan.

Saat validasi offline minim, identitas online sering menjadi pelarian untuk mendapat pengakuan yang tidak didapat di lingkungan sekitar.



Kesimpulan: Saat Validasi Menjadi Tujuan, Bukan Bonus



Mencari validasi adalah hal manusiawi—kita semua ingin dihargai dan diperhatikan.

Namun, ketika validasi eksternal menjadi penentu harga diri, media sosial dapat berubah dari ruang berbagi menjadi sumber tekanan dan ketidakpuasan.



Memahami kebiasaan-kebiasaan ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyadari pola yang mungkin kita lakukan tanpa sadar.