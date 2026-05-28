13 Frasa Orang Tua Baik untuk Membesarkan Anak Berkarakter Unggul Secara Psikologi

JawaPos.com – Psikologi membuktikan bahwa kalimat-kalimat sederhana yang diucapkan orang tua setiap hari membentuk karakter dan kecerdasan emosional anak secara mendalam.

Orang tua baik yang ingin membesarkan anak berkarakter tidak membutuhkan metode rumit, cukup memilih kata-kata yang tepat dalam keseharian.

Pilihan kalimat yang digunakan orang tua terbukti membangun empati, batasan yang sehat, dan kepercayaan diri anak sejak usia dini.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (28/5), berikut 13 frasa yang secara konsisten digunakan oleh orang tua baik untuk membesarkan anak yang benar-benar berkarakter mulia.

1. "Kita tidak berkomentar tentang tubuh orang lain"

Menetapkan batasan yang jelas seputar komunikasi yang sehat membantu anak membangun hubungan yang penuh empati sejak dini.

Orang tua yang mengucapkan ini memastikan anak memahami bahwa keunikan dan kebaikan batin jauh lebih penting daripada penampilan fisik seseorang.