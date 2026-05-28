Jika Anda Ingin Orang Lain Menganggap Anda Serius, Berhentilah Mengucapkan 8 Frasa Umum Ini Menurut Psikologi



JawaPos.com - Dalam kehidupan profesional maupun pribadi, cara kita berbicara sering kali lebih berpengaruh daripada isi pesan itu sendiri. Banyak orang sebenarnya memiliki ide yang cerdas, kemampuan yang baik, dan niat yang positif, tetapi tetap kesulitan mendapatkan penghargaan atau dianggap serius oleh orang lain. Penyebabnya sering kali bukan kurang kompeten, melainkan pola komunikasi yang tanpa sadar melemahkan citra diri.



Psikologi komunikasi menjelaskan bahwa manusia tidak hanya menilai seseorang dari fakta atau argumen yang disampaikan. Nada bicara, pilihan kata, tingkat keyakinan, dan struktur kalimat ikut memengaruhi persepsi. Bahkan frasa yang terdengar biasa dan sopan dapat membuat seseorang tampak ragu-ragu, tidak percaya diri, atau kurang memiliki otoritas.



Masalahnya, banyak frasa ini sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Kita mengucapkannya tanpa berpikir panjang karena ingin terdengar ramah, menghindari konflik, atau takut dianggap arogan. Padahal, terlalu sering menggunakan frasa tertentu justru membuat orang lain meragukan kemampuan dan keputusan kita.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat delapan frasa umum yang sebaiknya mulai dikurangi jika Anda ingin lebih dihormati, dipercaya, dan dianggap serius menurut sudut pandang psikologi.



1. “Maaf kalau mengganggu…”



Memulai percakapan dengan permintaan maaf padahal Anda tidak melakukan kesalahan dapat menciptakan kesan bahwa keberadaan Anda adalah beban. Dalam psikologi sosial, hal ini berkaitan dengan pola komunikasi defensif, yaitu kebiasaan merendahkan posisi diri sebelum interaksi dimulai.



Tentu ada situasi di mana meminta maaf memang tepat. Namun banyak orang menggunakan kalimat ini hanya untuk bertanya sesuatu yang normal, mengirim pesan kerja, atau menyampaikan pendapat.



Contoh:



“Maaf kalau mengganggu, saya cuma mau tanya…”

“Maaf ya, mungkin pertanyaan saya bodoh…”

“Maaf mengganggu waktunya…”



Jika digunakan terus-menerus, orang lain bisa menangkap sinyal bahwa Anda sendiri tidak yakin bahwa apa yang Anda katakan layak didengar.



Mengapa ini melemahkan wibawa?



Otak manusia sangat dipengaruhi oleh framing awal. Ketika Anda membuka percakapan dengan rasa bersalah yang tidak perlu, lawan bicara secara bawah sadar akan menilai pesan Anda kurang penting.



Ganti dengan:

“Apakah sekarang waktu yang tepat untuk berdiskusi?”

“Saya ingin menanyakan sesuatu.”

“Saya butuh beberapa menit untuk membahas hal ini.”



Perubahan kecil ini membuat Anda terdengar lebih tenang, profesional, dan menghargai diri sendiri.



2. “Mungkin saya salah, tapi…”



Frasa ini sering muncul sebelum seseorang menyampaikan opini. Tujuannya biasanya untuk menghindari kritik atau penolakan. Namun dalam praktiknya, Anda justru sedang melemahkan argumen sendiri sebelum orang lain sempat menilai.



Psikologi komunikasi menunjukkan bahwa manusia cenderung mempercayai orang yang berbicara dengan keyakinan yang stabil. Bukan berarti harus keras kepala, tetapi menyampaikan pendapat dengan terlalu banyak keraguan akan mengurangi pengaruh pesan.



Ketika Anda berkata:



“Mungkin saya salah, tapi strategi ini kurang efektif.”



Orang lain akan lebih fokus pada kemungkinan Anda salah dibanding isi analisanya.



Cara yang lebih kuat:

“Menurut analisis saya, strategi ini kurang efektif.”

“Saya melihat ada beberapa masalah dalam pendekatan ini.”

“Ada sudut pandang lain yang perlu dipertimbangkan.”



Anda tetap terbuka terhadap diskusi tanpa menjatuhkan kredibilitas diri sendiri.



3. “Saya cuma…”



Kata “cuma” terdengar sederhana, tetapi memiliki dampak psikologis besar. Kata ini mengecilkan kontribusi, kebutuhan, bahkan identitas Anda.



Contoh yang sering muncul:



“Saya cuma staf biasa.”

“Saya cuma mau kasih saran kecil.”

“Saya cuma iseng.”

“Saya cuma mencoba membantu.”



Dalam banyak kasus, penggunaan kata “cuma” adalah bentuk self-minimization atau kebiasaan mengecilkan diri sendiri agar terasa lebih aman secara sosial.



Masalahnya, orang lain biasanya akan mengikuti cara Anda memperlakukan diri sendiri. Jika Anda terus mengecilkan kontribusi pribadi, orang lain pun cenderung menganggap kontribusi Anda memang tidak terlalu penting.



Cobalah mengganti dengan:

“Saya ingin memberi saran.”

“Saya sedang membantu proyek ini.”

“Saya tertarik mencoba pendekatan baru.”



Bahasa yang lebih tegas bukan berarti sombong. Itu hanya menunjukkan bahwa Anda menghargai apa yang Anda lakukan.



4. “Terserah…”



Frasa ini terlihat fleksibel, tetapi terlalu sering mengucapkannya dapat membuat Anda tampak tidak memiliki pendirian.



Dalam hubungan sosial dan profesional, orang cenderung menghormati individu yang mampu membuat keputusan atau setidaknya memiliki preferensi yang jelas.



Jika setiap pertanyaan dijawab dengan:



“Terserah.”

“Ikut aja.”

“Apa pun boleh.”



maka lama-kelamaan orang lain akan menganggap Anda pasif atau tidak benar-benar peduli.



Mengapa ini penting?



Psikologi kepemimpinan menunjukkan bahwa kemampuan mengambil posisi adalah salah satu indikator kepercayaan diri dan kompetensi.



Anda tidak harus dominan, tetapi memiliki opini menunjukkan bahwa Anda hadir secara mental dalam situasi tersebut.



Alternatif yang lebih baik:

“Saya lebih suka opsi pertama.”

“Menurut saya yang paling efektif adalah…”

“Saya terbuka dengan pilihan lain, tapi preferensi saya…”



Dengan begitu, Anda tetap kooperatif tanpa kehilangan identitas.



5. “Saya tidak pintar soal ini…”



Merendahkan kemampuan diri sebelum mencoba sesuatu sering dianggap rendah hati. Namun dalam banyak situasi, kebiasaan ini justru merusak citra kompetensi.



Psikologi menyebut fenomena ini sebagai self-handicapping, yaitu perilaku menciptakan alasan sebelum hasil muncul agar kegagalan terasa tidak terlalu menyakitkan.



Contohnya:



“Saya memang bodoh soal teknologi.”

“Saya nggak pintar presentasi.”

“Saya jelek kalau ngomong di depan umum.”



Semakin sering seseorang mengulang identitas negatif tentang dirinya, semakin kuat otak mempercayainya.



Selain memengaruhi diri sendiri, kalimat seperti ini juga membentuk persepsi orang lain.



Ganti dengan pola berkembang:

“Saya masih belajar soal ini.”

“Saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi.”

“Saya belum terlalu berpengalaman di bidang ini.”



Perbedaannya sangat besar. Anda tetap jujur tanpa memberi label permanen yang melemahkan.



6. “Saya sebenarnya nggak yakin…”



Keraguan memang manusiawi. Namun jika terlalu sering diucapkan secara verbal, orang lain bisa kehilangan kepercayaan terhadap keputusan Anda.



Banyak orang menggunakan frasa ini karena takut terlihat salah. Padahal, dalam komunikasi profesional, keyakinan yang tenang jauh lebih efektif daripada keraguan yang terus diucapkan.



Bukan berarti Anda harus berpura-pura tahu segalanya. Namun ada perbedaan besar antara bersikap terbuka dan terdengar tidak siap.



Contoh yang lebih efektif:



Daripada berkata:



“Saya sebenarnya nggak yakin, tapi mungkin kita bisa coba.”



lebih baik mengatakan:



“Data yang ada menunjukkan ini layak dicoba.”



atau:



“Ini pendekatan terbaik berdasarkan informasi saat ini.”



Anda tetap realistis tanpa kehilangan otoritas.



7. “Santai aja, saya bercanda kok.”



Humor memang penting dalam hubungan sosial. Namun terlalu sering menarik ucapan serius menjadi “cuma bercanda” dapat membuat orang lain sulit memahami posisi Anda yang sebenarnya.



Beberapa orang menggunakan humor sebagai mekanisme perlindungan emosional. Mereka takut dianggap terlalu serius, terlalu ambisius, atau terlalu jujur.



Akibatnya, setiap kali menyampaikan opini penting, mereka langsung menariknya kembali dengan candaan.



Contoh:



“Bos ini bikin stres banget… eh bercanda kok.”

“Saya sebenarnya layak naik jabatan sih, haha bercanda.”

“Kayaknya ide saya lebih bagus, tapi ya bercanda.”



Jika dilakukan terus-menerus, orang lain akan kesulitan membaca ketegasan dan integritas komunikasi Anda.



Solusi yang lebih sehat:



Belajarlah menyampaikan pikiran secara langsung dan bertanggung jawab.



Anda tetap bisa humoris tanpa membatalkan pesan utama.



8. “Saya nggak bisa.”



Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi sangat kuat membentuk identitas.



Dalam psikologi perilaku, bahasa memengaruhi pola pikir dan tindakan. Ketika seseorang terlalu sering mengatakan “saya nggak bisa,” otak mulai menganggap keterbatasan itu sebagai fakta tetap.



Padahal dalam banyak situasi, yang sebenarnya terjadi bukan tidak bisa, melainkan:



belum belajar,

belum mencoba,

belum terbiasa,

atau belum percaya diri.

Bedakan antara fakta dan kondisi sementara



Bandingkan:



“Saya nggak bisa memimpin tim.”

“Saya belum punya banyak pengalaman memimpin tim.”



Kalimat kedua membuka ruang pertumbuhan.



Orang lain pun akan melihat Anda sebagai individu yang berkembang, bukan seseorang yang langsung menyerah sebelum mencoba.



Mengapa Kata-Kata Sangat Berpengaruh?



Psikologi modern menunjukkan bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi. Kata-kata juga membentuk identitas, persepsi sosial, dan cara otak memproses pengalaman.



Saat Anda terus-menerus menggunakan bahasa yang melemahkan diri sendiri, otak akan menganggap pola tersebut sebagai kebenaran.



Lama-kelamaan:



rasa percaya diri menurun,

kemampuan mengambil keputusan melemah,

orang lain kurang menghargai pendapat Anda,

dan peluang untuk dipercaya menjadi lebih kecil.



Sebaliknya, komunikasi yang jelas, tenang, dan tegas menciptakan kesan kompeten.



Orang yang dianggap serius biasanya bukan yang paling keras suaranya, melainkan yang paling jelas dalam berbicara dan paling konsisten dalam menunjukkan keyakinan.



Bukan Tentang Menjadi Kasar atau Arogan



Mengurangi frasa-frasa di atas bukan berarti Anda harus berubah menjadi orang dingin, agresif, atau terlalu dominan.



Banyak orang salah memahami ketegasan sebagai kesombongan. Padahal komunikasi yang sehat justru tetap bisa dilakukan dengan sopan, hangat, dan penuh empati.



Perbedaannya terletak pada cara Anda menghargai diri sendiri saat berbicara.



Orang yang percaya diri:



tidak meminta maaf tanpa alasan,

tidak mengecilkan kontribusinya,

tidak terus meragukan diri sendiri di depan orang lain,

dan tidak takut memiliki pendapat.



Mereka tetap rendah hati, tetapi tidak merendahkan diri.



Cara Melatih Pola Bicara yang Lebih Meyakinkan



Mengubah kebiasaan komunikasi membutuhkan kesadaran dan latihan. Berikut beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan:



1. Dengarkan cara Anda berbicara



Perhatikan kata-kata yang sering muncul saat Anda gugup atau ingin diterima.



2. Kurangi permintaan maaf yang tidak perlu



Minta maaf hanya ketika memang melakukan kesalahan.



3. Gunakan kalimat yang langsung dan jelas



Hindari terlalu banyak pengantar yang melemahkan pesan.



4. Latih nada bicara yang tenang



Orang lebih percaya pada suara yang stabil daripada suara yang terburu-buru.



5. Biasakan menyampaikan opini



Tidak semua orang harus setuju dengan Anda. Memiliki pendapat bukan hal yang buruk.



6. Ganti bahasa tetap dengan bahasa berkembang



Daripada berkata “Saya memang nggak bisa,” ubah menjadi “Saya sedang belajar.”



Kesimpulan



Cara orang lain memandang Anda sering kali dipengaruhi oleh cara Anda berbicara tentang diri sendiri.



Frasa-frasa seperti “maaf mengganggu,” “mungkin saya salah,” atau “saya cuma…” mungkin terdengar sepele, tetapi jika digunakan terus-menerus dapat melemahkan citra diri di mata orang lain.



Psikologi menunjukkan bahwa bahasa memiliki kekuatan besar dalam membentuk persepsi sosial dan kepercayaan diri.



Ketika Anda mulai berbicara dengan lebih jelas, tenang, dan tegas, orang lain cenderung lebih menghargai pendapat Anda.



Bukan karena Anda berubah menjadi orang lain, melainkan karena Anda berhenti mengecilkan diri sendiri lewat kata-kata.



