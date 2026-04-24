Sejak Kecil Kamu Mendengar 6 Kalimat Ini? Itu Tanda Orang Tuamu Telah Menanamkan Cinta, Kepercayaan Diri, dan Fondasi Kebahagiaan yang Kuat

JawaPos.com - Setiap orang membawa jejak masa kecilnya ke dalam kehidupan dewasa. Entah itu kenangan sederhana atau pengalaman emosional yang lebih dalam, semuanya membentuk cara seseorang berpikir, merasakan, dan menjalani hidup.

Tanpa disadari, kata-kata yang sering didengar saat kecil memiliki kekuatan besar dalam membangun kepercayaan diri dan rasa berharga dalam diri seseorang.

Di tengah dunia yang penuh tekanan dan tuntutan, tidak semua orang tumbuh dengan fondasi emosional yang kuat.

Namun, ada sebagian yang terlihat lebih percaya diri, lebih tenang menghadapi masalah, dan lebih mampu mencintai dirinya sendiri. Hal ini sering kali berakar dari cara orang tua mereka berkomunikasi sejak dini.

Berdasarkan ulasan dari YourTango yang ditulis oleh Michele Molitor, ada enam ungkapan sederhana namun bermakna dalam yang menjadi tanda bahwa seseorang dibesarkan dengan penuh kesadaran dan cinta.

1. “Aku mencintaimu tanpa syarat, apa adanya”

Ungkapan ini memberi rasa aman yang mendalam. Anak belajar bahwa mereka tetap dicintai meskipun melakukan kesalahan atau tidak memenuhi harapan. Dari sini tumbuh rasa percaya diri yang tidak bergantung pada pencapaian semata.

2. “Terima kasih sudah berbagi perasaanmu”

Ketika perasaan dihargai, anak belajar bahwa emosi mereka valid. Hal ini membantu mereka tumbuh menjadi individu yang mampu mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi dengan sehat.