Bukan Sekadar Kata-Kata Biasa, 11 Ungkapan Ini dari Orang Tua ke Anak Dewasa Ternyata Bisa Terasa Seperti Pelukan Hangat yang Menenangkan Hati

JawaPos.com - Seiring bertambahnya usia, hubungan antara orang tua dan anak tentu ikut berubah. Anak-anak tumbuh dewasa, memiliki kehidupan sendiri, dan tidak lagi bergantung sepenuhnya seperti dulu. Namun, bukan berarti peran orang tua berhenti begitu saja.

Justru di fase inilah, bentuk perhatian sering kali berubah—bukan lagi dalam bentuk tindakan fisik, tetapi melalui kata-kata yang sederhana namun penuh makna. Kalimat yang mungkin terdengar biasa, ternyata bisa memberi dampak emosional yang sangat dalam bagi anak yang sudah dewasa.

Dalam dunia psikologi, hubungan orang tua dan anak tidak pernah benar-benar terputus. Ikatan emosional yang terbentuk sejak kecil tetap memengaruhi rasa aman, kepercayaan diri, dan kesehatan mental seseorang hingga dewasa.

Menurut Marielisa Reyes yang bersumber dari YourTango, serta didukung oleh pandangan psikolog klinis Stacey R. Pinatelli, keterikatan dengan orang tua tetap memainkan peran penting dalam kualitas hubungan di masa dewasa.

Bahkan, cara orang tua berbicara kepada anaknya bisa terasa seperti “pelukan emosional” yang memberi rasa aman dan dicintai.

Berikut 11 ungkapan yang memiliki makna mendalam tersebut:

1. “Aku bangga padamu”

Kalimat sederhana ini sering diremehkan, padahal dampaknya sangat besar. Anak dewasa tetap membutuhkan validasi dari orang tuanya.

Mendengar bahwa orang tua bangga pada mereka bisa meningkatkan rasa percaya diri dan memberi dorongan emosional, terutama saat mereka sedang meragukan diri sendiri.