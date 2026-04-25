Orang yang Disukai Semua Orang Selalu Menggunakan 8 Ungkapan Menawan Ini Menurut Psikologi





JawaPos.com - Pernah bertemu seseorang yang kehadirannya selalu disambut hangat di mana pun ia berada? Mereka bukan selalu yang paling pintar, paling kaya, atau paling tampan, tetapi mereka punya satu keunggulan yang sulit ditolak: cara mereka berkomunikasi.



Dalam psikologi sosial, kata-kata memiliki kekuatan besar dalam membentuk persepsi, membangun koneksi emosional, dan menciptakan rasa nyaman. Orang-orang yang disukai banyak orang cenderung menggunakan ungkapan tertentu yang sederhana, namun berdampak kuat.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat 8 ungkapan menawan yang hampir selalu mereka gunakan—dan alasan psikologis di baliknya.



1. “Terima kasih, aku sangat menghargainya”



Ungkapan ini lebih dari sekadar sopan santun. Secara psikologis, menunjukkan apresiasi membuat orang lain merasa diakui dan bernilai.



Ketika seseorang merasa dihargai, otak mereka melepaskan dopamin—zat kimia yang berkaitan dengan rasa senang. Itulah sebabnya orang yang sering mengucapkan terima kasih cenderung lebih disukai.



2. “Menurutmu bagaimana?”



Orang yang disukai tidak selalu ingin terlihat paling benar. Mereka justru membuka ruang bagi orang lain untuk berbicara.



Secara psikologis, ini memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk didengar dan dihargai. Dengan melibatkan orang lain, mereka menciptakan hubungan yang lebih setara dan hangat.



3. “Aku mengerti maksudmu”



Validasi adalah kunci dalam hubungan sosial. Ungkapan ini menunjukkan empati—kemampuan untuk memahami perasaan orang lain.



Bahkan jika tidak sepenuhnya setuju, kalimat ini membantu menurunkan defensifitas lawan bicara dan membangun rasa aman dalam komunikasi.



4. “Kamu melakukan pekerjaan yang hebat”



Pujian yang tulus bisa memperkuat hubungan secara signifikan. Dalam psikologi, penguatan positif (positive reinforcement) membuat seseorang lebih termotivasi dan merasa dihargai.



Orang yang disukai tahu bahwa mengakui usaha orang lain sering kali lebih penting daripada mengkritik.



5. “Maaf, itu salahku”



Mengakui kesalahan bukan tanda kelemahan—justru tanda kedewasaan emosional.



Orang yang mudah meminta maaf cenderung lebih dipercaya karena mereka menunjukkan integritas. Ini juga membantu meredakan konflik dengan cepat.



6. “Aku senang bisa bertemu denganmu”



Ungkapan sederhana ini memberi sinyal bahwa kehadiran seseorang itu berarti.



Dalam konteks psikologi sosial, ini meningkatkan rasa keterhubungan (social bonding) dan membuat interaksi terasa lebih personal.



7. “Tidak apa-apa, kita bisa cari solusi”



Alih-alih menyalahkan, orang yang disukai fokus pada solusi. Sikap ini menciptakan lingkungan yang lebih positif dan kolaboratif.



Secara psikologis, ini juga mengurangi stres dalam situasi sulit karena mengalihkan perhatian dari masalah ke penyelesaian.



8. “Terima kasih sudah jujur padaku”



Kejujuran sering kali sulit, tetapi sangat penting dalam hubungan.



Dengan menghargai kejujuran, seseorang menunjukkan bahwa mereka aman untuk diajak terbuka. Ini memperkuat kepercayaan—fondasi utama dari hubungan yang sehat.



Kenapa Ungkapan-Ungkapan Ini Begitu Efektif?



Semua ungkapan di atas bekerja karena menyentuh kebutuhan psikologis dasar manusia:



Ingin dihargai

Ingin didengar

Ingin dipahami

Ingin merasa aman



Orang yang disukai banyak orang tidak selalu sadar menggunakan teknik ini—tetapi mereka terbiasa berkomunikasi dengan empati dan kesadaran sosial yang tinggi.



Menjadi orang yang disukai bukan tentang berpura-pura atau mencari perhatian. Ini tentang bagaimana kita membuat orang lain merasa saat berada di dekat kita.



