Jika Orang Tua Selalu Membandingkan Anda dengan Orang Lain, Anda Mungkin Mengembangkan 7 Sifat Ini di Kemudian Hari Menurut Psikologi

seseorang yang membandingkan anaknya dengan orang lain.
JawaPos.com - Masa kecil adalah fondasi penting dalam membentuk kepribadian seseorang. Salah satu pengalaman yang sering dianggap “sepele” namun berdampak besar adalah kebiasaan orang tua membandingkan anaknya dengan orang lain—entah itu saudara, teman, atau bahkan anak tetangga.
Kalimat seperti “Kenapa kamu tidak bisa seperti dia?” mungkin terdengar biasa, tetapi dalam jangka panjang, hal ini bisa meninggalkan jejak psikologis yang mendalam.
Menurut berbagai kajian dalam psikologi perkembangan, kebiasaan ini tidak hanya memengaruhi rasa percaya diri, tetapi juga membentuk pola pikir, cara berelasi, dan bahkan keputusan hidup seseorang saat dewasa.
Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (9/4), terdapat tujuh sifat yang sering berkembang pada individu yang tumbuh dalam lingkungan penuh perbandingan.
1. Perfeksionisme yang Berlebihan
Anak yang sering dibandingkan cenderung merasa bahwa mereka harus selalu “cukup baik”—atau bahkan sempurna—untuk mendapatkan pengakuan. Mereka belajar bahwa cinta dan penerimaan bersyarat pada pencapaian.
Akibatnya, saat dewasa, mereka bisa menjadi perfeksionis. Standar yang mereka tetapkan sangat tinggi, dan kesalahan kecil pun terasa seperti kegagalan besar. Di satu sisi, ini bisa mendorong prestasi. Namun di sisi lain, hal ini juga bisa memicu stres, kecemasan, dan kelelahan mental.
2. Rasa Tidak Pernah Cukup (Low Self-Worth)
Jika sejak kecil seseorang selalu merasa “kurang dibandingkan orang lain,” mereka bisa membawa perasaan itu hingga dewasa. Mereka mungkin merasa tidak cukup pintar, tidak cukup menarik, atau tidak cukup sukses.
Ini bukan karena mereka benar-benar kurang, tetapi karena mereka terbiasa melihat diri melalui lensa perbandingan. Rasa tidak cukup ini sering muncul bahkan ketika mereka sudah mencapai banyak hal.
