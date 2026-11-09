Penjualan Mobil Naik 19,7 Persen, Target 850 Ribu Unit Gaikindo Semakin Dekat

JawaPos.com - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) telah mengeluarkan data penjualan Januari-Oktober 2026.

Menjelang penyelenggaraan Gaikindo Auto Week (GAW) 2026, penjualan otomotif semakin mendekati target Gaikindo tahun ini dengan penjualan 850 ribu unit.

Berdasarkan data terbaru Gaikindo, penjualan wholesales pada Januari-Oktober 2026 mencapai angka 760.476 unit. Naik 19,7 persen dari tahun lalu dengan angka 635.456 unit.

Sementara itu, pada penjualan retail sales, penjualan periode yang sama mencapai angka 758.653 unit. Naik 14,9 persen dari tahun lalu yang mencapai 660.511 unit.

Di sisi lain, penjualan wholesales Oktober 2026 mencapai 81.482 unit. Naik 2,4 persen secara month-to-month (MtM) dari bulan lalu yang mencapai 79.538 unit.

Adapun pada penjualan retail sales mencapai 82.429 unit. Naik 1,5 persen secara MtM dari bulan lalu yang mencapai 81.243 unit.

Teruntuk year-on-year (YoY), penjualan wholesales juga naik 10 persen dari angka 74.015 unit ke 81.482 unit pada Oktober 2026. Pada penjualan retail sales, turut naik 10,5 persen dari angka 74.585 ke 82.429 unit.

Untuk mendorong penjualan hingga akhir tahun, Gaikindo akan menggelar pameran otomotif Gaikindo Auto Week pada akhir November di ICE BSD, Tangerang.