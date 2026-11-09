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Penulis: Nanda Prayoga
Selasa, 10 November 2026 | 00.38 WIB

GAW 2026 Dirancang untuk Dorong Pasar dan Penjualan Otomotif Nasional Akhir Tahun

Ketua Umum Gaikindo, Putu Juli Ardika. (Nanda Prayoga/JawaPos.com) - Image

Ketua Umum Gaikindo, Putu Juli Ardika. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)

JawaPos.com - Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 siap menyapa para pecinta otomotif. Adapun pameran akhir tahun ini akan diselenggarakan pada 20-29 November di ICE BSD, Tangerang. 

Ketua Umum Gaikindo, Putu Juli Ardika, menjelaskan, bahwa pameran ini dirancang dengan fokus sebagai pendorong pasar dan penjualan otomotif nasional.

“Perlu kami garis bawahi bahwa fokus utama Gaikindo Auto Show adalah penjualan kendaraan otomotif. Berbeda dengan pameran lainnya yang mungkin lebih banyak memperkenalkan teknologi dan jenis-jenis kendaraan, Gaikindo Auto Week lebih diarahkan untuk mendorong transaksi dan penjualan otomotif,” kata Putu Juli dalam konferensi pers GAW 2026 di Jakarta, Senin (9/11).

Dia menjelaskan bahwa penyelenggaraan Gaikindo Auto Show tahun ini menjadi sangat strategis dan penting. Sebab, diadakan pada akhir tahun.

Untuk menjaga tren positif penjualan yang hampir menyentuh target 850 ribu unit, GAW 2026 hadir semakin istimewa dengan digelar secara serentak di 10 kota.

Menurutnya, langkah strategis ini ditempuh untuk memperluas jangkauan industri, mendekatkan konsumen di berbagai daerah dengan para produsen.

Selain itu juga memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati beragam penawaran industri otomotif, fasilitas pembiayaan, dan promosi akhir tahun.

“Kami percaya penyelenggaraan secara serentak ini akan memberikan dorongan penjualan yang signifikan pada penghujung tahun. Keberhasilan penyelenggaraan pameran ini tentu tidak terlepas dari kolaborasi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan,” tukasnya.

Sebagai informasi, pameran GAW kali ini akan diramaikan enam merek model baru diantaranya BAW, Bentley, iCar, Porsche, Volvo, dan Xpeng.  

Adapun pameran tahun ini sendiri akan menghadirkan lebih dari 65 merek yang terdiri dari 36 merek kendaraan penumpang dan lebih dari 30 merek industri pendukung.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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