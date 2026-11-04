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Penulis: Nanda Prayoga
Rabu, 4 November 2026 | 17.45 WIB

Penjualan Daihatsu Tumbuh 8 Persen, Gran Max Paling Laris

Daihatsu Gran Max Minibus. (Astra Daihatsu). - Image

Daihatsu Gran Max Minibus. (Astra Daihatsu).

JawaPos.com - Penjualan ritel Daihatsu di Indonesia mencapai 121.471 unit sepanjang Januari hingga Oktober 2026.

Angka tersebut meningkat sekitar 8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 112.530 unit.

Marketing Director & Corporate Function Director PT Astra Daihatsu Motor Rokky Irvayandi mengatakan, capaian tersebut tidak terlepas dari kepercayaan pelanggan terhadap produk Daihatsu.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelanggan kepada Daihatsu. Bagi kami, angka penjualan ini menjadi dorongan untuk terus memahami apa yang dibutuhkan masyarakat, baik kendaraan untuk keluarga, aktivitas sehari-hari, maupun usaha,” ujar Rokky dalam keterangannya, Rabu (4/11).

Gran Max menjadi model dengan kontribusi penjualan terbesar, yakni 62.377 unit atau sekitar 51 persen dari total penjualan Daihatsu. Jumlah tersebut naik sekitar 29 persen dibandingkan periode Januari-Oktober 2025.

Sementara itu, penjualan mobil low cost green car (LCGC) Daihatsu yang terdiri dari Ayla dan Sigra mencapai 36.459 unit. Kedua model tersebut menyumbang sekitar 30 persen dari total penjualan perusahaan.

Sementara itu, Terios mencatatkan penjualan sebanyak 12.425 unit atau berkontribusi sekitar 10 persen.

Jika dilihat berdasarkan penjualan bulanan, sejumlah model Daihatsu juga mencatatkan pertumbuhan pada Oktober 2026 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

Ayla terjual sebanyak 1.005 unit atau naik 32 persen. Kemudian, Sigra mencapai 2.744 unit, meningkat 17 persen, sedangkan Terios mencatatkan penjualan 1.305 unit atau tumbuh 12 persen.

Editor: Bayu Putra
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