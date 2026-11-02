Mobil Listrik Tak Bisa Lagi Andalkan Komponen Impor, TKDN Naik 60 Persen pada 2027

JawaPos.com - Pemerintah akan menaikkan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mobil listrik menjadi minimal 60 persen mulai 2027.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat industri otomotif nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap komponen impor.

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji optimistis industri kendaraan listrik di Indonesia mampu memenuhi target tersebut.

Menurutnya, produsen yang sudah melakukan kegiatan manufaktur di dalam negeri memiliki peluang lebih besar untuk memenuhi ketentuan kandungan lokal.

"Saya yakin ini siap. TKDN itu intinya kan produk dalam negeri. Apabila industri itu diproduksi di Indonesia pasti enggak ada problem," ujar Sarmuji, melansir dari Antara, Senin (2/11/2026).

Pemerintah juga memastikan akan mengawasi penerapan aturan tersebut agar penggunaan komponen lokal benar-benar meningkat.

Target TKDN Naik Bertahap hingga 80 Persen

Kenaikan TKDN mobil listrik dilakukan secara bertahap. Berdasarkan peta jalan pemerintah, batas minimal TKDN kendaraan listrik saat ini sebesar 40 persen hingga akhir 2026.

Selanjutnya, persentase tersebut meningkat menjadi 60 persen untuk periode 2027-2029. Pemerintah kemudian menargetkan TKDN minimal 80 persen mulai 2030.