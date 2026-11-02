Bukan Cuma Harga, Ini Pertimbangan Gen Z dan Milenial Saat Beli Mobil Baru

JawaPos.com - Generasi milenial dan Gen Z mulai menjadi kelompok konsumen yang diperhitungkan dalam industri otomotif Indonesia.

Menariknya, kelompok konsumen menengah atas ini ternyata memiliki anggaran cukup besar untuk membeli mobil baru, dengan rata-rata mencapai Rp 493 juta.

Temuan tersebut terungkap dalam studi terbaru Populix bertajuk Decoding Indonesia’s Upper Middle MZs Consumer Signals in the Passenger Car Market.

Riset yang melibatkan 800 konsumen mobil kelas menengah atas tersebut mengungkap preferensi, kebiasaan penggunaan, hingga rencana pembelian kendaraan dalam waktu dekat.

Seluruh responden diketahui memiliki mobil pribadi dan pernah membeli kendaraan dalam lima tahun terakhir.

Associate Research Director Populix, Susan Adi Putra, mengatakan mobil konvensional masih mendominasi pilihan konsumen.

Meski demikian, ketertarikan terhadap kendaraan elektrifikasi mulai meningkat.

"Satu dari lima responden mengaku tertarik memiliki mobil listrik maupun hybrid, khususnya milenial muda dan Gen Z di rentang usia 25-35 tahun," ujar Susan saat acara diskusi otomotif, Senin (2/11/2026).

Dari sisi jenis kendaraan, MPV dan SUV masih menjadi pilihan utama. Kedua segmen tersebut dinilai mampu menunjang kebutuhan mobilitas sehari-hari.