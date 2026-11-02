Transaksi Modifikasi Otomotif Tembus Rp 21 Miliar, Tren Kustomisasi Mobil di IMX Kian Bergairah

JawaPos.com - Industri modifikasi otomotif Indonesia menunjukkan geliat positif. Tren kustomisasi kendaraan tidak lagi sebatas hobi mengubah tampilan mobil. Melainkan juga mulai berkembang menjadi ekosistem bisnis yang melibatkan banyak pihak. Mulai bengkel modifikasi, produsen aksesori, kreator otomotif hingga kolektor diecast.

Gambaran tersebut terlihat dari total transaksi Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2026 yang mencapai Rp 21 miliar selama tiga hari penyelenggaraan. Pameran otomotif dan gaya hidup yang berlangsung pada 9-11 Oktober 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang itu mencatat kenaikan transaksi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 18 miliar.

Peningkatan sekitar 16,7 persen tersebut menjadi salah satu indikator bahwa pasar modifikasi kendaraan di Tanah Air masih memiliki ruang pertumbuhan. Terlebih, IMX 2026 tidak hanya dihadiri pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia, tetapi juga pencinta otomotif dari sejumlah negara.

Mengusung tema 'Next Gen Culture', penyelenggaraan tahun kesembilan IMX memperlihatkan perubahan lanskap industri modifikasi. Aktivitas yang sebelumnya identik dengan komunitas dan hobi kini semakin terhubung dengan sektor perdagangan, industri kreatif, hingga budaya otomotif lintas negara.

Perkembangan itu terlihat dari beragam produk yang dipamerkan. Mulai dari komponen modifikasi, aksesori kendaraan, karya modifikator, hingga produk diecast edisi khusus. Kehadiran pelaku industri internasional juga memperlihatkan bahwa pasar modifikasi Indonesia semakin terhubung dengan tren global.

Sejumlah nama besar dunia modifikasi hadir dalam pameran tersebut. Di antaranya Kei Miura dari Pandem Japan, Hironao Yokomaku dari VeilSide, Takahiro Ueno dari Vertex, Toshiya Ichiraku dari RWB Japan, serta Takahiro Kataoka dari Kuhl Racing. Selain itu, terdapat The Big Mike dan Musa Musartwork yang turut meramaikan pertemuan pelaku modifikasi lintas negara tersebut.

Kehadiran para modifikator internasional menjadi bagian dari pertukaran tren dan referensi modifikasi. Aliran modifikasi dari Jepang, misalnya. Jepang selama ini memiliki pengaruh kuat terhadap perkembangan kultur otomotif di Indonesia. Mulai dari penggunaan wide body kit, gaya stance, hingga pendekatan modifikasi yang menonjolkan karakter kendaraan.

Tidak hanya modifikator, IMX 2026 juga menghadirkan pembalap perempuan dan drifter internasional, seperti Maaya Orido dan Sara Choi. Sementara dari industri diecast, hadir Manson Cheung yang dikenal sebagai desainer Hot Wheels, Glen Chou dari Mini GT, Fernando Diecast, serta Hao Phu.

Pasar diecast turut menjadi bagian dari perkembangan industri modifikasi. Sejumlah produk edisi khusus yang diperkenalkan dalam pameran tersebut antara lain Mini GT IMX Exclusive Event Car AE86 Keiichi Tsuchiya 'Shokunin Green', IMX 2026 Exclusive Garasi Drift x Musart Lamborghini Murcielago Pairs Set, Tarmac Toyota Aristo NOB Vertex, dan Hot Wheels Convention Car 2026.