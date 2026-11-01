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Penulis: Dony Lesmana Eko Putra
Senin, 2 November 2026 | 03.54 WIB

Belum Resmi Dijual, Mitsubishi Pajero Terbaru Sudah Dipesan 5.500 Unit

Mitsubishi Pajero generasi baru. (Istimewa) - Image

Mitsubishi Pajero generasi baru. (Istimewa)

JawaPos.com - Mitsubishi Pajero generasi terbaru mendapat respons positif sebelum resmi dipasarkan. Melansir dari Kyodo news, Minggu (1/11) SUV legendaris Mitsubishi tersebut sudah mengantongi sekitar 5.500 pesanan sejak pemesanan dibuka pada 1 Oktober 2026.

Jumlah tersebut bahkan melampaui target penjualan Mitsubishi Motors untuk tahun fiskal 2026/2027 yang ditetapkan sebanyak 4.000 unit.

Mitsubishi Motors mengumumkan penjualan resmi Pajero terbaru di Jepang akan dimulai pada 17 Desember 2026. Model ini menjadi generasi terbaru Pajero setelah sebelumnya produksinya dihentikan pada 2021.

Perlu diketahui, Pajero terbaru merupakan SUV off-road yang berbeda dari Mitsubishi Pajero Sport yang selama ini dikenal di Indonesia.
Presiden Mitsubishi Motors, Keisuke Kishiura, berharap kehadiran kembali Pajero dapat membantu meningkatkan penjualan perusahaan.

Namun demikian, kenaikan harga bahan bakar menjadi salah satu tantangan yang perlu dihadapi.

"Kami berharap dapat meningkatkan penjualan dengan mengomunikasikan keunggulan Pajero secara efektif," kata Kishiura.

Usung Karakter SUV Off-Road

Dari sisi desain dan konstruksi, Pajero terbaru tetap mempertahankan karakter sebagai SUV yang dirancang untuk menghadapi berbagai kondisi jalan.

Mitsubishi menggunakan konstruksi rangka dengan tingkat kekakuan tinggi untuk mendukung kemampuan melintasi medan berat.

SUV ini juga dibekali mesin diesel dan tujuh mode berkendara yang dapat disesuaikan dengan kondisi jalan serta kebutuhan pengemudi.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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