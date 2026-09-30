Pajero Bangkit Setelah 6 Tahun, Kini Berubah Jadi SUV 7 Penumpang Berbasis Triton

Mitsubishi Pajero generasi baru. (Istimewa)
JawaPos.com - Mitsubishi Motors kembali menghidupkan nama Pajero setelah produksinya dihentikan pada 2021. Generasi terbaru ini membawa perubahan besar dibandingkan Pajero generasi sebelumnya.
Jenama Jepang tersebut kini menggunakan basis yang berasal dari Triton, sehingga SUV tujuh penumpang tersebut kembali mengusung konstruksi yang lebih dekat dengan kendaraan ladder frame.
Chief Product Specialist Mitsubishi Motors Kunitoshi Itagaki mengatakan, pengembangan Pajero terbaru merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk menghadirkan produk yang mencerminkan karakter utama Mitsubishi, terutama kemampuan, daya tahan, dan keandalan.
"Pajero memiliki sejarah panjang sebagai salah satu model yang paling mencerminkan karakter tersebut. Karena itu, kembalinya Pajero diharapkan tidak hanya memperkuat jajaran produk, tetapi juga identitas merek Mitsubishi," kata Kunitoshi Itagaki.
Jadi Flagship Mitsubishi
Dalam peluncuran global di Jepang, Presiden Mitsubishi Motors Kishiura Keisuke menempatkan Pajero sebagai model flagship yang akan menjadi bagian penting dari arah masa depan perusahaan.
Mitsubishi menegaskan bahwa Pajero terbaru bukan sekadar menghidupkan kembali nama lama. SUV ini dikembangkan sebagai representasi teknologi dan karakter Mitsubishi yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen saat ini.
Kemampuan off-road dan daya tahan tetap menjadi bagian penting dari karakter Pajero, tetapi kini dikombinasikan dengan kebutuhan kendaraan modern dan penggunaan yang lebih beragam.
Kembali Setelah Vakum Enam Tahun
Nama Pajero pertama kali diperkenalkan pada 1982 sebagai SUV yang menawarkan kemampuan off-road sekaligus kenyamanan untuk penggunaan sehari-hari.
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