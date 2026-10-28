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Penulis: Dinarsa Kurniawan
Kamis, 29 Oktober 2026 | 04.33 WIB

BAIC Hadirkan Empat Model di GIIAS Makassar 2026, dari SUV Hybrid hingga EV

Baic BJ30 Hybrid FWD (4x2) menjadi salah satu model yang dipamerkan di GIIAS Makassar 2026. (Istimewa) - Image

Baic BJ30 Hybrid FWD (4x2) menjadi salah satu model yang dipamerkan di GIIAS Makassar 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Pilihan SUV hybrid, SUV berkarakter off-road, hingga mobil listrik semakin meramaikan pasar otomotif Indonesia.

Beragam teknologi tersebut juga menjadi bagian dari pilihan kendaraan yang diperkenalkan kepada konsumen di daerah.

PT JIO Distribusi Indonesia (JDI), agen pemegang merek BAIC di Indonesia, membawa empat model ke Gaikindo Indonesia International Autoshow (GIIAS) Makassar 2026.

Pameran itu berlangsung pada 28 Oktober hingga 1 November 2026 di Summarecon Mutiara Makassar Convention Center.

Empat model yang dipamerkan adalah BAIC BJ30 Hybrid, BJ40 Plus, X55 II, dan T1. Keempatnya memiliki karakter berbeda, mulai dari SUV dengan teknologi hybrid hingga kendaraan listrik murni.

Chief Operating Officer PT JIO Distribusi Indonesia Dhani Yahya mengatakan, Makassar menjadi salah satu pasar strategis bagi perusahaan karena aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang terus berkembang. “Makassar merupakan salah satu pasar strategis bagi BAIC Indonesia,” ujar Dhani.

Menurut dia, kebutuhan kendaraan di wilayah Sulawesi Selatan cukup beragam. Kondisi tersebut mendorong perusahaan menghadirkan pilihan kendaraan dengan teknologi dan karakter yang berbeda.

BAIC BJ30 Hybrid menjadi salah satu model yang ditawarkan dengan dua pilihan sistem penggerak, yakni AWD 4x4 dan FWD 4x2.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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