7 Alasan Mengapa Sistem Kerja Hybrid Terasa Lebih Sulit dari Seharusnya Menurut Psikologi

seseorang yang kerja dengan sistem hybrid / foto: Magnific/unaihuiziphotography

JawaPos.com - Sistem kerja hybrid sering kali dianggap sebagai solusi ideal bagi dunia kerja modern. Karyawan bisa menikmati fleksibilitas bekerja dari rumah, sekaligus tetap mendapatkan kesempatan berkolaborasi secara langsung di kantor. Tidak perlu menghadapi perjalanan ke kantor setiap hari, memiliki lebih banyak kendali atas waktu, dan bisa menyesuaikan lingkungan kerja dengan kebutuhan pribadi.

Sekilas, sistem ini terdengar seperti keseimbangan sempurna antara produktivitas dan kehidupan pribadi.



Namun, kenyataannya tidak selalu demikian.



Bagi sebagian orang, bekerja secara hybrid justru terasa lebih melelahkan daripada bekerja sepenuhnya dari kantor atau dari rumah. Ada hari-hari ketika seseorang harus menyesuaikan diri dengan suasana kantor, kemudian kembali membangun konsentrasi di rumah. Ada pula kebingungan mengenai kapan harus tersedia, kapan boleh beristirahat, dan bagaimana menjaga komunikasi dengan rekan kerja yang tidak selalu berada di tempat yang sama.



Bahkan, seseorang bisa merasa sibuk sepanjang hari tanpa benar-benar merasa telah menyelesaikan banyak pekerjaan.



Dalam perspektif psikologi, fenomena ini cukup menarik. Sebab, manusia bukan hanya membutuhkan fleksibilitas untuk bekerja dengan baik. Otak juga membutuhkan struktur, kepastian, hubungan sosial, batasan yang jelas, serta lingkungan yang mendukung konsentrasi.



Sistem kerja hybrid mengubah hampir semua aspek tersebut sekaligus.



Itulah sebabnya, meskipun menawarkan kebebasan yang lebih besar, sistem kerja hybrid terkadang menghadirkan beban mental yang tidak disadari.



Dilansir dari Psychology Today pada MInggu (1/11), terdapat tujuh alasan mengapa sistem kerja hybrid bisa terasa lebih sulit dari seharusnya menurut psikologi.



1. Otak Harus Terus Beradaptasi dengan Dua Lingkungan Kerja yang Berbeda



Salah satu tantangan terbesar dalam sistem kerja hybrid adalah kebutuhan untuk berpindah-pindah lingkungan kerja.



Ketika bekerja di kantor, seseorang mungkin terbiasa dengan meja kerja tertentu, suasana profesional, interaksi langsung, dan rutinitas yang relatif konsisten. Namun, ketika bekerja dari rumah, semua hal tersebut bisa berubah.



Lingkungan rumah mungkin lebih nyaman, tetapi juga memiliki berbagai gangguan. Ada pekerjaan rumah tangga, anggota keluarga, suara televisi, atau godaan untuk melakukan aktivitas lain.



Perpindahan ini membuat otak harus terus menyesuaikan diri.



Dalam psikologi kognitif, terdapat konsep yang disebut context switching, yaitu proses berpindah dari satu konteks atau aktivitas mental ke konteks lainnya.



Setiap kali seseorang berpindah lingkungan, ia mungkin perlu menyesuaikan kembali perhatian, kebiasaan, ekspektasi, dan cara berkomunikasi.



Misalnya, pada hari Senin seseorang bekerja dari kantor dan terbiasa menyelesaikan tugas melalui diskusi spontan. Pada hari Selasa, ia bekerja dari rumah dan harus mengatur seluruh komunikasi melalui pesan instan atau konferensi video.



Meskipun pekerjaan yang dilakukan sama, cara otak memproses aktivitas tersebut berbeda.



Perubahan kecil seperti ini dapat menimbulkan beban adaptasi yang berulang.



Masalahnya bukan semata-mata karena seseorang tidak mampu menyesuaikan diri. Justru, manusia membutuhkan konsistensi lingkungan agar tidak perlu terus-menerus mengeluarkan energi mental untuk beradaptasi.



Ketika lingkungan kerja terlalu sering berubah tanpa rutinitas yang jelas, seseorang bisa merasa lelah bahkan sebelum pekerjaan utamanya benar-benar dimulai.



Mengapa hal ini terasa sulit?



Karena fleksibilitas yang seharusnya memberikan kebebasan terkadang berubah menjadi tuntutan untuk terus menyesuaikan diri.



2. Batas antara Kehidupan Pribadi dan Pekerjaan Menjadi Semakin Kabur



Salah satu keuntungan bekerja dari rumah adalah seseorang tidak perlu menghabiskan waktu untuk perjalanan menuju kantor.



Namun, keuntungan ini juga dapat menghadirkan persoalan psikologis yang cukup serius: hilangnya batas yang jelas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.



Ketika seseorang bekerja di kantor, terdapat pemisahan fisik yang relatif mudah dikenali. Berangkat ke kantor berarti memulai pekerjaan, sedangkan perjalanan pulang dapat menjadi semacam transisi menuju kehidupan pribadi.



Dalam sistem kerja hybrid, pemisahan tersebut menjadi lebih sulit.



Laptop yang berada di ruang keluarga, notifikasi pekerjaan yang muncul pada malam hari, dan pesan dari atasan setelah jam kerja dapat membuat seseorang merasa selalu terhubung dengan pekerjaannya.



Bahkan ketika sudah selesai bekerja, pikirannya mungkin masih berada dalam mode profesional.



Dalam psikologi, fenomena ini berkaitan dengan konsep psychological detachment, yaitu kemampuan seseorang untuk melepaskan diri secara mental dari pekerjaan ketika sedang tidak bekerja.



Kemampuan ini penting karena otak membutuhkan waktu untuk pulih dari tuntutan pekerjaan.



Tanpa pemulihan yang cukup, seseorang berisiko mengalami kelelahan emosional, stres berkepanjangan, dan penurunan motivasi.



Bayangkan seseorang yang bekerja dari rumah. Setelah menyelesaikan tugas utama, ia berniat menikmati waktu bersama keluarga. Namun, sebuah pesan pekerjaan masuk menjelang malam.



Ia kemudian membuka laptop, membalas pesan, memeriksa dokumen, dan tanpa sadar kembali bekerja selama satu jam.



Kejadian seperti ini mungkin terlihat sederhana, tetapi jika terus berulang, seseorang akan kesulitan membangun batas psikologis antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.



Mengapa hal ini terasa sulit?



Karena bekerja dari rumah membuat seseorang kehilangan salah satu penanda alami yang biasanya membantu otak memahami kapan pekerjaan dimulai dan kapan pekerjaan benar-benar berakhir.



3. Terlalu Banyak Kebebasan Justru Bisa Meningkatkan Beban Pengambilan Keputusan



Fleksibilitas sering dianggap sebagai sesuatu yang selalu positif.



Seseorang bisa menentukan kapan harus bekerja, di mana harus menyelesaikan tugas, dan bagaimana mengatur jadwal hariannya.



Namun, dari sudut pandang psikologi, kebebasan yang terlalu besar tanpa struktur yang memadai juga dapat menjadi sumber kelelahan mental.



Hal ini berkaitan dengan konsep decision fatigue, yaitu penurunan kualitas pengambilan keputusan setelah seseorang menghadapi terlalu banyak keputusan.



Dalam sistem kerja hybrid, karyawan sering kali harus membuat berbagai keputusan kecil sepanjang hari.



Haruskah hari ini bekerja dari kantor atau rumah?



Kapan waktu terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi?



Apakah perlu datang ke kantor untuk rapat yang sebenarnya bisa dilakukan secara daring?



Kapan harus membalas pesan rekan kerja?



Bagaimana mengatur waktu agar pekerjaan kantor tidak mengganggu kehidupan pribadi?



Semua keputusan tersebut mungkin terlihat sepele jika dilihat secara terpisah. Namun, ketika terjadi berulang kali, semuanya membutuhkan perhatian dan energi kognitif.



Seseorang yang bekerja di lingkungan kantor dengan rutinitas tetap mungkin tidak perlu memikirkan banyak hal tersebut setiap hari.



Sebaliknya, pekerja hybrid sering kali harus menjadi pengatur jadwal, pengelola lingkungan, sekaligus pengambil keputusan bagi dirinya sendiri.



Kebebasan yang seharusnya membuat pekerjaan lebih nyaman akhirnya bisa terasa seperti tanggung jawab tambahan.



Terlebih lagi, tidak semua orang memiliki kemampuan pengaturan diri atau self-regulation yang sama.



Sebagian orang sangat terbantu dengan fleksibilitas. Namun, sebagian lainnya justru lebih produktif ketika memiliki jadwal dan struktur yang jelas.



Mengapa hal ini terasa sulit?



Karena fleksibilitas tanpa aturan yang jelas dapat membuat seseorang menghabiskan terlalu banyak energi untuk mengatur cara bekerja, bukan untuk menyelesaikan pekerjaannya.



4. Hubungan Sosial dengan Rekan Kerja Menjadi Lebih Sulit Dipertahankan



Manusia merupakan makhluk sosial. Kebutuhan untuk merasa terhubung dengan orang lain bukan hanya penting dalam kehidupan pribadi, tetapi juga dalam lingkungan profesional.



Di kantor, hubungan sosial sering terbentuk melalui interaksi kecil yang terjadi secara spontan.



Misalnya, berbincang sebentar ketika mengambil kopi, bertanya langsung kepada rekan kerja, makan siang bersama, atau sekadar bercanda di sela-sela pekerjaan.



Interaksi seperti ini mungkin tidak selalu berhubungan langsung dengan produktivitas. Namun, keberadaannya dapat membantu seseorang merasa menjadi bagian dari kelompok.



Dalam sistem kerja hybrid, kesempatan untuk mengalami interaksi spontan tersebut menjadi lebih terbatas.



Ketika bekerja dari rumah, komunikasi biasanya lebih terstruktur dan berorientasi pada pekerjaan. Seseorang mungkin hanya berinteraksi ketika ada rapat, pesan penting, atau tugas yang harus diselesaikan.



Akibatnya, hubungan sosial di tempat kerja bisa terasa lebih formal dan transaksional.



Dalam psikologi sosial, kebutuhan untuk merasa memiliki hubungan dengan orang lain berkaitan dengan konsep relatedness, salah satu kebutuhan psikologis dasar dalam teori Self-Determination Theory.



Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, seseorang dapat mengalami penurunan motivasi, rasa keterasingan, dan berkurangnya keterikatan terhadap lingkungan kerja.



Hal ini terutama bisa dirasakan oleh karyawan baru.



Mereka mungkin kesulitan membangun kedekatan dengan rekan kerja karena tidak memiliki cukup kesempatan untuk berinteraksi secara langsung.



Mereka juga mungkin merasa sungkan menghubungi orang lain melalui pesan karena khawatir mengganggu.



Pada akhirnya, seseorang bisa memiliki banyak rekan kerja secara digital, tetapi tetap merasa sendirian ketika menghadapi masalah pekerjaan.



Mengapa hal ini terasa sulit?



Karena komunikasi digital dapat membantu menyampaikan informasi, tetapi tidak selalu mampu menggantikan seluruh kebutuhan manusia untuk merasa dekat, diterima, dan menjadi bagian dari sebuah kelompok.



5. Karyawan Bisa Mengalami Kecemasan karena Merasa Harus Selalu Membuktikan Produktivitasnya



Salah satu persoalan yang sering muncul dalam sistem kerja hybrid adalah kekhawatiran mengenai bagaimana produktivitas seseorang dinilai.



Ketika bekerja di kantor, keberadaan fisik karyawan relatif mudah terlihat. Atasan dapat melihat seseorang datang, mengikuti rapat, berdiskusi, atau mengerjakan sesuatu di meja kerjanya.



Namun, ketika bekerja dari rumah, aktivitas tersebut tidak selalu terlihat.



Akibatnya, sebagian karyawan merasa perlu memberikan bukti tambahan bahwa mereka benar-benar bekerja.



Mereka mungkin membalas pesan lebih cepat, sering memberikan pembaruan pekerjaan, selalu terlihat aktif di aplikasi komunikasi, atau merasa bersalah ketika mengambil jeda istirahat.



Bahkan, ada orang yang sengaja tetap membuka laptop meskipun pekerjaannya sudah selesai karena takut dianggap tidak produktif.



Fenomena ini berkaitan dengan konsep visibility bias, yaitu kecenderungan menilai sesuatu berdasarkan hal-hal yang terlihat atau mudah diamati.



Dalam lingkungan kerja hybrid, aktivitas yang terlihat terkadang lebih mudah mendapatkan perhatian dibandingkan hasil kerja yang sebenarnya.



Hal ini dapat menciptakan tekanan psikologis.



Karyawan mulai menghubungkan produktivitas dengan seberapa sering mereka terlihat aktif, bukan semata-mata berdasarkan kualitas dan hasil pekerjaannya.



Ada pula kekhawatiran bahwa mereka yang lebih sering hadir di kantor akan mendapatkan perhatian lebih besar dari atasan.



Kekhawatiran semacam ini dapat berkaitan dengan proximity bias, yaitu kecenderungan memberikan perhatian atau keuntungan lebih kepada orang yang secara fisik lebih dekat atau lebih sering terlihat.



Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat menimbulkan kecemasan, persaingan tidak sehat, dan perasaan bahwa seseorang harus bekerja lebih keras hanya untuk membuktikan bahwa dirinya tetap berkontribusi.



Mengapa hal ini terasa sulit?



Karena seseorang bukan hanya dituntut menyelesaikan pekerjaannya, tetapi juga harus mengelola persepsi orang lain terhadap produktivitasnya.



6. Gangguan Kecil di Rumah Dapat Menguras Konsentrasi Lebih Banyak daripada yang Disadari



Banyak orang membayangkan bekerja dari rumah sebagai pengalaman yang tenang dan bebas gangguan.



Namun, kenyataannya rumah tidak selalu menjadi tempat yang ideal untuk berkonsentrasi.



Ada suara kendaraan, anggota keluarga yang membutuhkan perhatian, pekerjaan rumah tangga, paket yang datang, hingga keinginan untuk memeriksa media sosial.



Gangguan tersebut sering kali muncul dalam bentuk yang sangat kecil.



Seseorang mungkin hanya berhenti bekerja selama beberapa menit untuk menjawab pertanyaan keluarga. Setelah itu, ia kembali membuka laptop dan mencoba melanjutkan pekerjaannya.



Namun, mengembalikan konsentrasi tidak selalu semudah menghentikan gangguan tersebut.



Dalam psikologi kognitif, perhatian manusia memiliki keterbatasan. Ketika fokus terputus, otak membutuhkan waktu untuk kembali memahami konteks pekerjaan yang sebelumnya sedang dilakukan.



Hal ini berkaitan dengan attention residue, yaitu sisa perhatian mental yang masih tertinggal pada aktivitas sebelumnya ketika seseorang berpindah ke aktivitas lain.



Sebagai contoh, ketika seseorang sedang menyusun laporan kemudian berhenti untuk membalas pesan pribadi, sebagian perhatiannya mungkin masih tertuju pada percakapan tersebut ketika ia kembali bekerja.



Akibatnya, proses berpikir menjadi kurang lancar.



Jika gangguan terjadi berulang kali, pekerjaan yang sebenarnya bisa diselesaikan dalam waktu singkat justru membutuhkan waktu lebih panjang.



Selain itu, tidak semua rumah memiliki fasilitas kerja yang mendukung.



Ada orang yang harus bekerja di meja makan, berbagi ruang dengan anggota keluarga, atau menggunakan koneksi internet yang tidak stabil.



Kondisi tersebut membuat pekerjaan membutuhkan usaha mental tambahan.



Mengapa hal ini terasa sulit?



Karena bekerja dari rumah bukan berarti bekerja tanpa gangguan. Terkadang, seseorang justru harus mengeluarkan lebih banyak energi untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.



7. Ketidakpastian Jadwal Hybrid Membuat Otak Kesulitan Membangun Rutinitas yang Stabil



Manusia cenderung merasa lebih nyaman ketika memiliki pola kehidupan yang dapat diprediksi.



Rutinitas membantu otak mengantisipasi aktivitas yang akan dilakukan, menghemat energi untuk mengambil keputusan, dan membangun kebiasaan yang mendukung produktivitas.



Namun, sistem kerja hybrid terkadang membuat rutinitas menjadi tidak konsisten.



Hari ini seseorang harus bangun lebih pagi karena perlu pergi ke kantor. Besok ia bisa bangun lebih santai karena bekerja dari rumah. Lusa, mungkin ada perubahan jadwal rapat yang mengharuskannya kembali ke kantor.



Perubahan tersebut tidak selalu menjadi masalah besar.



Namun, jika jadwal terus berubah tanpa pola yang jelas, seseorang bisa kesulitan membangun ritme kerja yang stabil.



Dalam psikologi, hal ini berhubungan dengan konsep predictability, yaitu kemampuan seseorang memperkirakan apa yang akan terjadi berdasarkan pola atau informasi yang tersedia.



Ketika kehidupan sehari-hari memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi, seseorang mungkin harus terus berada dalam kondisi waspada dan melakukan penyesuaian.



Dampaknya bisa terasa dalam berbagai aspek.



Pola tidur menjadi tidak konsisten. Waktu olahraga sulit dijadwalkan. Aktivitas keluarga harus terus disesuaikan. Bahkan, seseorang mungkin kesulitan menentukan kapan waktu terbaik untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi.



Masalah ini juga dapat diperburuk oleh kebijakan perusahaan yang berubah-ubah.



Misalnya, perusahaan meminta karyawan bekerja dari kantor dua hari dalam seminggu, tetapi tidak menentukan hari yang konsisten. Karyawan akhirnya harus terus menyesuaikan jadwal pribadi berdasarkan kebutuhan pekerjaan.



Dalam jangka panjang, ketidakpastian tersebut bisa membuat seseorang merasa kehilangan kendali atas kesehariannya.



Padahal, perasaan memiliki kendali merupakan salah satu aspek penting dalam kesejahteraan psikologis.



Mengapa hal ini terasa sulit?



Karena fleksibilitas yang tidak disertai kepastian dapat membuat seseorang terus-menerus berada dalam mode penyesuaian, sehingga sulit membangun rutinitas yang stabil dan menenangkan.



Bagaimana Membuat Sistem Kerja Hybrid Terasa Lebih Mudah?



Memahami berbagai tantangan psikologis tersebut bukan berarti sistem kerja hybrid merupakan sesuatu yang buruk.



Sebaliknya, sistem ini memiliki banyak potensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas karyawan apabila diterapkan dengan tepat.



Masalahnya sering kali bukan pada konsep hybrid itu sendiri, melainkan pada bagaimana perusahaan dan karyawan mengelola fleksibilitas yang diberikan.



Ada beberapa pendekatan yang dapat membantu.



1. Bangun rutinitas yang konsisten



Meskipun lokasi kerja berubah, usahakan memiliki jam mulai dan selesai bekerja yang relatif konsisten. Rutinitas sederhana membantu otak mengenali waktu untuk bekerja dan beristirahat.



2. Tetapkan batas komunikasi di luar jam kerja



Tidak semua pesan harus dijawab saat itu juga. Perusahaan perlu memiliki aturan komunikasi yang menghargai waktu pribadi karyawan.



3. Tentukan hari kerja kantor secara jelas



Jadwal yang dapat diprediksi membantu karyawan merencanakan aktivitas pribadi sekaligus mengurangi beban pengambilan keputusan.



4. Gunakan komunikasi yang lebih manusiawi



Jangan hanya berkomunikasi ketika ada tugas. Sediakan kesempatan untuk berbincang, memberikan dukungan, dan membangun hubungan sosial dengan rekan kerja.



5. Nilai karyawan berdasarkan hasil pekerjaan



Produktivitas sebaiknya diukur melalui kualitas, pencapaian, dan tanggung jawab, bukan hanya seberapa sering seseorang terlihat aktif secara digital atau hadir di kantor.



6. Ciptakan ruang kerja yang mendukung konsentrasi



Jika memungkinkan, sediakan area khusus untuk bekerja di rumah. Bahkan ruang kecil yang konsisten digunakan untuk bekerja dapat membantu membangun asosiasi mental antara lingkungan dan aktivitas profesional.



7. Berikan ruang untuk pemulihan mental



Istirahat bukan tanda kurang produktif. Otak membutuhkan jeda agar dapat mempertahankan perhatian, kreativitas, dan kemampuan mengambil keputusan.



Kesimpulan: Fleksibilitas Tidak Selalu Berarti Kehidupan Kerja yang Lebih Mudah



Sistem kerja hybrid menawarkan sesuatu yang selama ini banyak diinginkan oleh pekerja modern: kebebasan untuk menentukan bagaimana dan di mana mereka bekerja.



Namun, kebebasan tersebut tidak otomatis membuat kehidupan profesional menjadi lebih sederhana.



Di balik fleksibilitasnya, terdapat tuntutan psikologis yang sering kali tidak terlihat. Karyawan harus beradaptasi dengan lingkungan berbeda, mengelola batas kehidupan pribadi, mengambil lebih banyak keputusan, mempertahankan hubungan sosial, dan membuktikan produktivitasnya dalam situasi yang tidak selalu mudah diprediksi.



Semua itu membutuhkan energi mental.



Karena itu, tidak mengherankan jika sebagian orang justru merasa lebih lelah ketika menjalani sistem kerja hybrid dibandingkan ketika bekerja dengan pola yang lebih konvensional.



Hal terpenting yang perlu dipahami adalah bahwa manusia tidak hanya membutuhkan kebebasan untuk bekerja. Manusia juga membutuhkan struktur, kepastian, hubungan sosial, rasa aman, dan kesempatan untuk benar-benar beristirahat.



Sistem kerja hybrid yang ideal bukanlah sistem yang memberikan fleksibilitas sebanyak mungkin tanpa batasan.



Sistem yang baik adalah sistem yang mampu menyeimbangkan fleksibilitas dengan kebutuhan psikologis manusia.



