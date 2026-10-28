Triumph Tiger 1200 2027 Makin Bertenaga, Dilengkapi Radar dan Suspensi Otomatis

Suspensi Triumph Tiger 1200 terbaru. (visordown)
JawaPos.com – Triumph memperkenalkan Tiger 1200 model 2027 dengan sejumlah pembaruan, mulai dari performa mesin hingga teknologi keselamatan.
Motor adventure asal Inggris ini mendapat tambahan tenaga, sistem radar depan-belakang, dan suspensi yang dapat menurunkan posisi jok secara otomatis.
Mengutip Visordown, Rabu (28/10), Triumph Tiger 1200 2027 tetap tersedia dalam empat varian, yakni GT Pro, GT Explorer, Rally Pro, dan Rally Explorer.
Triumph Tiger 1200 terbaru masih menggunakan mesin tiga silinder berkapasitas 1.160 cc. Tenaga maksimalnya meningkat 8 PS menjadi 158 PS pada 9.250 rpm, sedangkan torsi puncaknya tetap 130 Nm.
Peningkatan performa didukung sejumlah perubahan pada kepala silinder, piston, katup, dan sistem injeksi bahan bakar. Triumph juga menyempurnakan transmisi untuk meningkatkan kenyamanan berkendara.
Suspensi Bisa Menurunkan Jok Otomatis
Pembaruan lainnya adalah suspensi semiaktif SHOWA EERA HEIGHTFLEX. Sistem ini memungkinkan pengendara memilih karakter redaman sesuai kondisi jalan.
Suspensi tersebut juga dapat menurunkan posisi jok hingga 30 mm saat motor berhenti. Fitur ini membantu pengendara menapakkan kaki ke permukaan jalan dengan lebih mudah.
Triumph turut menghadirkan Centre Stand Assist untuk membantu pengendara menaikkan motor ke standar tengah.
Dilengkapi Teknologi Radar
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