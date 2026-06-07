6 Pembeda Honda Vario 160 ABS vs CBS, Mana yang Lebih Worth It untuk Harian?

JawaPos.com - Honda Vario 160 menjadi salah satu skutik premium paling diminati di Indonesia. Selain menawarkan desain modern dan mesin 160 cc eSP+ 4 katup yang bertenaga, motor ini juga hadir dalam dua pilihan varian, yakni CBS dan ABS.

Banyak calon pembeli menganggap kedua tipe tersebut hanya berbeda pada sistem pengereman. Padahal, terdapat sejumlah perbedaan lain yang berpengaruh terhadap kenyamanan, keselamatan, hingga pengalaman berkendara sehari-hari.

Berikut beberapa perbedaan utama Honda Vario 160 ABS dan CBS yang perlu diketahui sebelum membeli.

1. Sistem Pengereman Jadi Pembeda Utama Perbedaan paling mencolok terletak pada teknologi pengereman.

Vario 160 CBS menggunakan Combi Brake System yang membantu membagi daya pengereman antara roda depan dan belakang saat tuas rem kiri digunakan. Sistem ini cocok untuk penggunaan harian dan pengendara pemula.

Sementara Vario 160 ABS dibekali Anti-lock Braking System pada roda depan yang mampu mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak. Fitur ini memberikan kontrol lebih baik terutama saat berkendara di jalan licin atau saat harus mengerem secara tiba-tiba.



Selain rem depan, sektor belakang juga mengalami perbedaan.

Tipe CBS masih menggunakan rem tromol yang dikenal sederhana dan mudah dalam perawatan.

Sedangkan tipe ABS sudah memakai rem cakram belakang yang menawarkan performa pengereman lebih responsif dan konsisten.

2. Suspensi ABS Lebih Premium Untuk menunjang kenyamanan, Honda membekali Vario 160 ABS dengan suspensi belakang sub-tank.

Komponen ini membantu meningkatkan stabilitas saat melaju dalam kecepatan tinggi maupun ketika melewati jalan bergelombang.

Di sisi lain, Vario 160 CBS masih menggunakan suspensi belakang standar.