Mau Beli Mobil Listrik Bekas? Cek Kondisi Baterai hingga Garansi

JawaPos.com - Banyak hal yang perlu menjadi perhatian sebelum membeli mobil listrik bekas.

Kendati demikian, banyan orang yang mengabaikan hal itu, mengingat harga mobil listrik bekas yang lebih terjangkau menjadi daya tarik bagi konsumen.

Mengutip panduan Consumer Reports, kondisi baterai menjadi salah satu faktor utama dalam menilai kelayakan mobil listrik bekas. Kapasitas baterai memengaruhi jarak tempuh, sedangkan biaya perbaikannya bisa menjadi pengeluaran besar.

Berikut sejumlah hal yang perlu diperhatikan sebelum membeli mobil listrik bekas.

1. Periksa kesehatan baterai Baterai merupakan komponen paling penting untuk diperiksa. Seiring pemakaian dan bertambahnya usia, kapasitas baterai dapat menurun sehingga jarak tempuh berkurang.

Calon pembeli sebaiknya meminta laporan State of Health (SoH) baterai. Angka ini menunjukkan kondisi kapasitas baterai dibandingkan saat masih baru.

Pemeriksaan sebaiknya dilakukan melalui fasilitas diagnostik resmi atau teknisi yang berpengalaman menangani mobil listrik.