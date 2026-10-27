Lepas Perkenalkan Mobil Konsep Aura, Desain Terinspirasi Macan Tutul

JawaPos.com - Lepas memperkenalkan mobil konsep Aura dalam acara Global Elegance Night di Wuhu, Tiongkok, Selasa (22/10).

Mobil konsep tersebut menjadi bagian dari penyelenggaraan perdana Lepas Global Elegant Lifestyle Week. Aura mengusung filosofi Leopard Aesthetics yang memadukan proporsi bodi tegas, lekukan dinamis, dan teknologi pencahayaan.

Chief Designer Lepas Ivan Dulanovic mengatakan, desain Aura dikembangkan dengan menempatkan keanggunan sebagai karakter yang tercermin dari bentuk dan ekspresi kendaraan.

“Keanggunan bukan hanya dekorasi, melainkan karakter yang tercermin melalui ketenangan dan kepercayaan diri,” ujar Ivan.

Inspirasi macan tutul pada mobil itu terlihat pada proporsi bodi Aura yang lebar, jarak sumbu roda panjang, dan overhang pendek. Kombinasi tersebut dirancang untuk menghadirkan kesan kokoh sekaligus dinamis.

Garis bahu yang tegas berpadu dengan lekukan bodi mengalir. Permukaannya juga dibuat dengan kilau menyerupai porselen untuk menciptakan perpaduan antara bentuk yang kuat dan detail yang halus.

Pada bagian depan, grille membulat dan saluran udara samping terintegrasi dalam satu bidang hitam. Lepas juga memperkenalkan lampu depan Leopard Headlamps yang terinspirasi dari tatapan macan tutul.