Kia Carens EV Sempat Muncul di GIIAS Sekarang Sudah Bisa Dipesan

JawaPos.com - Kia Sales Indonesia resmi membuka pre-book Kia Carens EV mulai 26 Oktober 2026. MPV listrik yang tampil di GIIAS Jakarta 2026 ini ditawarkan dengan estimasi harga Rp382 juta hingga Rp432 juta untuk pasar Jakarta, serta bonus menarik bagi 240 pembeli pertama.

Mobil listrik berjenis MPV ini hadir dengan pilihan konfigurasi enam dan tujuh penumpang untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Konsumen dapat melakukan pemesanan melalui jaringan dealer Kia dan situs resmi Kia Sales Indonesia. Harga resmi kendaraan akan diumumkan saat peluncuran.

Kia Carens EV menawarkan desain modern, kabin nyaman, serta fitur teknologi dan keselamatan untuk menunjang mobilitas keluarga.

VP Commercial Kia Sales Indonesia, Welly Nugroho, mengatakan Kia ingin menghadirkan peningkatan yang bisa dirasakan konsumen saat mengganti mobil, mulai dari kenyamanan kabin hingga desain dan fitur kendaraan.

Desain Modern dan Kabin dengan Layar 26,6 Inci

Kia Carens EV tampil dengan desain Digital Tiger Face yang dipadukan dengan Star Map LED Connected DRLs dan lampu belakang Star Map LED Connected Tail Lamps.

Penampilannya semakin tegas berkat penggunaan velg crystal-cut dual-tone aero alloy wheels.

Di bagian interior, MPV listrik ini dibekali Dual Panoramic Display berukuran 26,6 inci yang menghadirkan tampilan dashboard modern.