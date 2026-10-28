Spesifikasi Kia Carens EV yag sudah Bisa Dipesan di Indonesia

JawaPos.com - Kia Sales Indonesia telah membuka layanan pemesanan awal kendaraan serbaguna elektrik Kia Carens EV mulai 26 Oktober 2026. ​​​​​​

Kia Carens EV tersebut tersedia dalam varian Air Captain Standard, Air 7-seater Standard, ​​​​​​​Earth Captain Long Range, dan Earth 7-seater Long Range.

"Kami menyediakan pilihan Standard dan Long Range, masing-masing dengan konfigurasi enam atau tujuh tempat duduk," kata Wakil Presiden Komersial Kia Sales Indonesia Welly Nugroho. ​"Jadi, konsumen bisa mempertimbangkan kebutuhan perjalanan sekaligus susunan kursi yang paling sesuai untuk keluarganya," katanya.

Pemesanan awal Kia Carens EV dapat dilakukan melalui dealer dan kanal layanan resmi Kia Sales Indonesia. Harga resmi mobil listrik itu akan diumumkan saat peluncuran kendaraan, tetapi menurut estimasi berkisar Rp 382 juta hingga Rp 432 juta.

Mengenai tampilan, Kia Carens EV hadir dengan desain depan Digital Tiger Face. Bagian depannya memiliki LED Star Map Connected Daytime Running Lights yang terintegrasi dengan lampu sein. Star Map LED Connected Tail Lamps dipasang di bagian belakang.

Kia Carens EV juga menggunakan velg dengan desain crystal-cut dual-tone aero alloy wheels. Lalu, kabin kendaraan dilengkapi layar ganda panoramik berukuran 26,6 inci, atap kaca panoramik dua panel, pencahayaan ambien 64 warna, serta sistem audio BOSE dengan delapan pengeras suara.

Fitur kendaraan juga mencakup kursi depan dengan ventilasi dan pemurni udara dengan Air Quality Index (AQI). Kia juga menyematkan sistem bantuan pengemudi tingkat lanjut (Advanced Driver Assistance Systems/ADAS) Level 2 dengan 20 fitur untuk mendukung keselamatan dan kenyamanan pengguna Carens EV.

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