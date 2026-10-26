V-Belt Motor Matik Mulai Bermasalah? Kenali 3 Tanda Kerusakannya

JawaPos.com - Pengguna sepeda motor matik di Tanah Air sangat mendominasi, pasalnya motor ini banyak kepraktisan yang dihadirkan untuk memenuhi mobilitas keseharian. Namun yang perlu menjadi perhatian, pengguna perlu lebih aware.

Karena terdapat komponen penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu drive belt atau v-belt. Komponen ini berfungsi menyalurkan tenaga mesin ke roda belakang melalui sistem Continuously Variable Transmission (CVT).

Posisinya tertutup di dalam rumah CVT, kondisi drive belt kerap luput. Padahal, pemakaian terus-menerus dapat menyebabkan komponen mengalami keausan.

Jika tidak terdeteksi, kerusakan berisiko membuat sepeda motor kehilangan kemampuan meneruskan tenaga ke roda belakang.

Seperti diungkapkan main dealer sepeda motor Honda area Jakarta – Tangerang, PT Wahana Makmur Sejati (WMS), mengimbau konsumen untuk mengenali gejala gangguan CVT dan melakukan pemeriksaan secara berkala.

Berikut tiga hal yang perlu diperhatikan saat mendeteksi potensi masalah pada CVT.

1. Muncul Suara Decitan dan Getaran Tidak Normal

Suara decitan dari area CVT, terutama ketika motor mulai bergerak, perlu diwaspadai. Gejala tersebut dapat berkaitan dengan kondisi drive belt maupun komponen transmisi lainnya.

Getaran berlebih saat akselerasi awal juga bisa menjadi tanda adanya gangguan yang perlu diperiksa lebih lanjut.