V-Belt Motor Matik Mulai Bermasalah? Kenali 3 Tanda Kerusakannya

Komponen penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu drive belt atau v-belt. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pengguna sepeda motor matik di Tanah Air sangat mendominasi, pasalnya motor ini banyak kepraktisan yang dihadirkan untuk memenuhi mobilitas keseharian. Namun yang perlu menjadi perhatian, pengguna perlu lebih aware.
Karena terdapat komponen penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu drive belt atau v-belt. Komponen ini berfungsi menyalurkan tenaga mesin ke roda belakang melalui sistem Continuously Variable Transmission (CVT).
Posisinya tertutup di dalam rumah CVT, kondisi drive belt kerap luput. Padahal, pemakaian terus-menerus dapat menyebabkan komponen mengalami keausan.
Jika tidak terdeteksi, kerusakan berisiko membuat sepeda motor kehilangan kemampuan meneruskan tenaga ke roda belakang.
Seperti diungkapkan main dealer sepeda motor Honda area Jakarta – Tangerang, PT Wahana Makmur Sejati (WMS), mengimbau konsumen untuk mengenali gejala gangguan CVT dan melakukan pemeriksaan secara berkala.
Berikut tiga hal yang perlu diperhatikan saat mendeteksi potensi masalah pada CVT.
1. Muncul Suara Decitan dan Getaran Tidak Normal
Suara decitan dari area CVT, terutama ketika motor mulai bergerak, perlu diwaspadai. Gejala tersebut dapat berkaitan dengan kondisi drive belt maupun komponen transmisi lainnya.
Getaran berlebih saat akselerasi awal juga bisa menjadi tanda adanya gangguan yang perlu diperiksa lebih lanjut.
Jika tarikan terasa berbeda dari biasanya, pengendara sebaiknya tidak langsung menyimpulkan penyebabnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede
Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada
Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen
Prediksi Skor Lens vs Paris FC di Liga Prancis: Les Parisiens Kejar Puncak
Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022