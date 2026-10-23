Bumper Mobil Diganti, Kamera 360 Derajat Perlu Kalibrasi Ulang?

Kamera 360 derajat (Dok. iStockphoto)
JawaPos.com - Penggantian bumper mobil ternyata tidak selalu mengharuskan kalibrasi kamera 360 derajat. Namun, jika posisi kamera atau dudukannya berubah akibat proses perbaikan, sudut pandang bisa meleset dan membuat tampilan di layar tidak lagi akurat.
Lantas, kapan kalibrasi kamera 360 derajat wajib dilakukan setelah bumper diganti?
Melansir berbagai sumber, kalibrasi kamera 360 derajat tidak selalu wajib setiap kali bumper diganti.
Kebutuhannya bergantung pada desain kendaraan, lokasi pemasangan kamera, jenis pekerjaan perbaikan, serta ketentuan yang ditetapkan pabrikan.
Apabila penggantian bumper tidak mengubah posisi kamera maupun dudukannya, sebagian kendaraan mungkin tidak memerlukan kalibrasi ulang. Namun, pemeriksaan fungsi dan kesesuaian tampilan tetap perlu dilakukan.
Sebaliknya, kalibrasi menjadi langkah penting apabila kamera dilepas dari dudukannya, braket mengalami perubahan posisi, atau komponen penyangga kamera diganti.
Kalibrasi juga perlu dipertimbangkan ketika kendaraan mengalami benturan pada bagian depan atau belakang, terutama jika benturan menyebabkan perubahan bentuk bumper maupun struktur dudukan kamera.
Kondisi lain yang patut diperhatikan adalah penggunaan bumper aftermarket. Meski secara tampilan menyerupai komponen asli, perbedaan konstruksi dapat memengaruhi sudut pemasangan kamera.
Pemilik kendaraan juga perlu waspada apabila setelah perbaikan muncul perubahan tampilan pada layar, seperti garis parkir tidak sejajar, gambar tampak miring, atau sambungan visual antarbagian terlihat tidak wajar.
Gejala tersebut bukan selalu berarti kamera rusak. Bisa jadi kamera masih berfungsi, tetapi posisi atau parameter penyelarasannya sudah tidak sesuai.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!
Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022