JawaPos.com - Sport Utility Vehicle (SUV), kerap menjadi pilihan utama konsumen otomotif Tanah Air dalam menentukan kendaraan yang akan mereka beli karena dianggap memiliki banyak keunggulan.
Suzuki menyatakan bahwa pemilihan mobil SUV untuk mobilitas perkotaan tidak cukup hanya mempertimbangkan desain gagah dan tenaga mesin.
Di tengah lalu lintas padat, ruang parkir terbatas, serta kebutuhan membawa keluarga, dimensi, efisiensi bahan bakar, dan fitur pendukung berkendara menjadi aspek yang tak kalah penting.
SUV perkotaan juga dinilai menghadapi tantangan berbeda dibandingkan kendaraan yang dirancang untuk melintasi medan berat.
Penggunaannya lebih banyak berkutat pada perjalanan menuju tempat kerja, mengantar anak, berbelanja, hingga menunjang aktivitas akhir pekan.
Dimensi kendaraan menjadi salah satu pertimbangan awal. Bodi yang terlalu besar dapat menyulitkan pengemudi ketika melewati jalan permukiman yang sempit atau mencari ruang parkir di pusat perbelanjaan.
Selain panjang dan lebar kendaraan, radius putar juga mempengaruhi kemudahan bermanuver. Radius putar yang lebih kecil memungkinkan kendaraan berbelok atau melakukan putar balik dengan ruang yang relatif terbatas.
Kendati demikian, dimensi ringkas perlu diimbangi kabin yang memadai. Ruang untuk lima penumpang dan kapasitas bagasi yang cukup penting bagi pengguna yang kerap membawa barang belanjaan maupun perlengkapan perjalanan bersama keluarga.
Ground clearance juga perlu diperhatikan untuk menghadapi polisi tidur dan permukaan jalan yang tidak rata. Posisi duduk yang lebih tinggi menjadi karakteristik SUV yang dapat membantu pengemudi memperoleh pandangan lebih luas terhadap kondisi jalan.
Aspek berikutnya adalah efisiensi energi. Kondisi lalu lintas perkotaan yang kerap mengharuskan kendaraan berhenti dan berjalan kembali berpotensi meningkatkan konsumsi bahan bakar.
Teknologi hibrida dan fitur pemati mesin otomatis ketika kendaraan berhenti dapat menjadi pertimbangan bagi pengguna dengan mobilitas harian tinggi. "Saat ini, ada pergerakan trend dan kebutuhan di industri otomotif dengan mendominasinya SUV di Indonesia. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap kendaraan yang ramah lingkungan juga terus meningkat," kata 4W Marketing Director PT SIS Donny Saputra.
Fitur pendukung, seperti kamera parkir, rem parkir elektrik dengan auto hold, serta pendingin udara untuk penumpang belakang, juga relevan untuk menunjang kenyamanan.
Salah satu model yang menawarkan kombinasi tersebut adalah Suzuki Grand Vitara. SUV lima penumpang ini memiliki panjang 4.345 mm, lebar 1.795 mm, ground clearance 210 mm, dan radius putar minimum 5,4 meter.
Mobil ini juga sudah dibekali dengan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS), termasuk fungsi Engine Auto Stop yang dapat mematikan mesin saat kendaraan berhenti. Fitur lainnya mencakup kamera 360 derajat, sensor parkir belakang, dan spion lipat elektrik.
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