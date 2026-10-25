Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Minggu, 25 Oktober 2026 | 17.03 WIB

Bikin Haru, Ahn Hyo Seop Belikan Orang Tuanya SUV: “Aku Hidup Sejahtera, Itu Bentuk Bakti”

Ahn Hyo Seop. (Alkpop)

JawaPos.com - Ahn Hyo Seop bagikan sisi hangat kehidupannya di luar dunia akting dengan mengungkapkan bahwa ia telah menghadiahkan sebuah mobil SUV kepada kedua orang tuanya.

Kisah tersebut memperlihatkan rasa terima kasihnya kepada keluarga yang telah mendukung perjalanan hidup dan kariernya.

Pengakuan ini dijadwalkan menjadi salah satu cerita menarik dalam penampilannya di acara varietas Knowing Bros.

Menurut laporan allkpop, Ahn Hyo Seop akan hadir dalam episode Knowing Bros yang tayang pada 24 Oktober pukul 21.00 waktu Korea Selatan.

Ia tampil bersama rekan-rekan pemain drama JTBC The Final Table, yaitu Hong Hwa Yeon, Jang Ryul, dan Jung Yoo Jin.

Dalam acara tersebut, sang aktor juga akan menceritakan pengalaman menghadiri pesta setelah Academy Awards serta asal-usul julukannya, “Fan Guy”.

Saat berbicara mengenai orang tuanya, Ahn Hyo Seop mengungkapkan, “Aku menghadiahkan SUV kepada orang tuaku.”

Ia juga menyampaikan pandangannya mengenai bakti kepada keluarga dengan mengatakan bahwa menjalani kehidupan yang baik merupakan salah satu cara untuk membalas jasa mereka.

Pernyataan tersebut menunjukkan bagaimana ia memaknai keberhasilan bukan hanya dari pencapaian profesional, tetapi juga dari kemampuannya membahagiakan orang-orang terdekat.

Selain kisah Ahn Hyo Seop, episode tersebut akan menampilkan cerita personal dari para pemain The Final Table.

Hong Hwa Yeon mengenang pengalamannya menjalani praktik mengajar ketika masih menempuh pendidikan di perguruan tinggi keguruan.

Ia juga menceritakan janjinya kepada para siswa untuk menyebut mereka setelah dirinya debut sebagai aktris, sebuah janji yang akhirnya ia tepati melalui acara tersebut.

Jang Ryul akan berbagi cerita mengenai perubahan penampilannya dalam berbagai proyek akting, sedangkan Jung Yoo Jin mengenang awal kariernya setelah ditemukan melalui pencarian bakat di jalan ketika duduk di kelas tiga sekolah menengah pertama.

Penyanyi sekaligus entertainer Mijoo dari Lovelyz juga hadir sebagai anggota sementara Knowing Bros dan mengungkapkan kekagumannya terhadap Ahn Hyo Seop.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Berbagai Hal yang Perlu Dipertimbangkan sebelum Meminang SUV - Image
Otomotif

Berbagai Hal yang Perlu Dipertimbangkan sebelum Meminang SUV

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01.52 WIB

Suzuki Jimny dan Resep Mempertahankan Identitas di Tengah Evolusi SUV - Image
Otomotif

Suzuki Jimny dan Resep Mempertahankan Identitas di Tengah Evolusi SUV

Senin, 12 Oktober 2026 | 16.14 WIB

Ini 5 Mobil SUV yang Cocok dengan Jiwa Petualang Sagitarius - Image
Otomotif

Ini 5 Mobil SUV yang Cocok dengan Jiwa Petualang Sagitarius

Kamis, 8 Oktober 2026 | 00.15 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

4

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

5

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

6

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

7

Prediksi Skor Flamengo vs Estudiantes: Misi Tuan Rumah Amankan Tiket Final Copa Libertadores 2026

8

Prediksi Skor PSBS Biak vs Barito Putera: Laskar Antasari Berpeluang Menang Telak

9

Prediksi Skor Alaves vs Malaga: Tuan Rumah Berpeluang Menang Satu Gol

10

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore