Bikin Haru, Ahn Hyo Seop Belikan Orang Tuanya SUV: “Aku Hidup Sejahtera, Itu Bentuk Bakti”

Ahn Hyo Seop. (Alkpop)

JawaPos.com - Ahn Hyo Seop bagikan sisi hangat kehidupannya di luar dunia akting dengan mengungkapkan bahwa ia telah menghadiahkan sebuah mobil SUV kepada kedua orang tuanya.

Kisah tersebut memperlihatkan rasa terima kasihnya kepada keluarga yang telah mendukung perjalanan hidup dan kariernya.

Pengakuan ini dijadwalkan menjadi salah satu cerita menarik dalam penampilannya di acara varietas Knowing Bros.

Menurut laporan allkpop, Ahn Hyo Seop akan hadir dalam episode Knowing Bros yang tayang pada 24 Oktober pukul 21.00 waktu Korea Selatan.

Ia tampil bersama rekan-rekan pemain drama JTBC The Final Table, yaitu Hong Hwa Yeon, Jang Ryul, dan Jung Yoo Jin.

Dalam acara tersebut, sang aktor juga akan menceritakan pengalaman menghadiri pesta setelah Academy Awards serta asal-usul julukannya, “Fan Guy”.

Saat berbicara mengenai orang tuanya, Ahn Hyo Seop mengungkapkan, “Aku menghadiahkan SUV kepada orang tuaku.”

Ia juga menyampaikan pandangannya mengenai bakti kepada keluarga dengan mengatakan bahwa menjalani kehidupan yang baik merupakan salah satu cara untuk membalas jasa mereka.

Pernyataan tersebut menunjukkan bagaimana ia memaknai keberhasilan bukan hanya dari pencapaian profesional, tetapi juga dari kemampuannya membahagiakan orang-orang terdekat.

Selain kisah Ahn Hyo Seop, episode tersebut akan menampilkan cerita personal dari para pemain The Final Table.

Hong Hwa Yeon mengenang pengalamannya menjalani praktik mengajar ketika masih menempuh pendidikan di perguruan tinggi keguruan.

Ia juga menceritakan janjinya kepada para siswa untuk menyebut mereka setelah dirinya debut sebagai aktris, sebuah janji yang akhirnya ia tepati melalui acara tersebut.

Jang Ryul akan berbagi cerita mengenai perubahan penampilannya dalam berbagai proyek akting, sedangkan Jung Yoo Jin mengenang awal kariernya setelah ditemukan melalui pencarian bakat di jalan ketika duduk di kelas tiga sekolah menengah pertama.