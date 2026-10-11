IMX 2026 Jadi Momentum Kolaborasi MobileTech dan Yoong Motor, Hadirkan Dashcam Plug & Play

JawaPos.com - Perangkat dashcam kini semakin banyak digunakan untuk merekam perjalanan sekaligus menjadi dokumentasi saat berkendara.

Melihat kebutuhan tersebut, PT Kramat Motor melalui MobileTech berkolaborasi dengan Yoong Motor Group di IMX 2026 dengan menghadirkan sejumlah pilihan dashcam dengan instalasi plug & play.

Kolaborasi MobileTech dan Yoong Motor diperkenalkan dalam Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2026 yang berlangsung 9–11 Oktober di ICE BSD, Tangerang.

Kerja sama ini memadukan produk dashcam MobileTech dengan pengalaman Yoong Motor dalam instalasi kelistrikan dan modifikasi kendaraan.

Pendiri Yoong Motor Group Indonesia, Yomin Sugianto, mengatakan dashcam kini tidak hanya berfungsi sebagai aksesori tambahan, tetapi juga dapat membantu pengemudi dalam dokumentasi perjalanan.

“Kolaborasi Yoong Motor bersama Kramat Motor melalui produk dashcam MobileTech adalah manifestasi nyata dari komitmen kami untuk menghadirkan solusi keamanan yang utuh,” ujar Yomin.

Salah satu perhatian dalam pemasangan perangkat elektronik tambahan adalah sistem kelistrikan kendaraan. Karena itu, MobileTech dan Yoong Motor menggunakan mekanisme Plug & Play tanpa memotong kabel asli kendaraan.

Empat Pilihan Dashcam Di IMX 2026, terdapat empat model dashcam MobileTech yang diperkenalkan bersama Yoong Motor.

MobileTech x Yoong Motor OMNI 4 menjadi model dengan cakupan perekaman paling luas.