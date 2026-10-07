Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
Kamis, 8 Oktober 2026 | 02.16 WIB

Suzuki eSky Resmi Meluncur, Kei Car Listrik Ini Punya Jarak Tempuh 310 Km

Suzuki eSky resmi diluncurkan untuk produksi global. (carscoops) - Image

Suzuki eSky resmi diluncurkan untuk produksi global. (carscoops)

JawaPos.com - Suzuki resmi memperkenalkan eSky, mobil listrik berukuran mungil yang masuk dalam kategori kei car di Jepang.

Meski dimensinya ringkas, mobil ini menawarkan jarak tempuh hingga 310 kilometer berdasarkan pengujian WLTC.

Suzuki eSky merupakan versi produksi dari mobil konsep Vision e-Sky yang diperkenalkan pada 2025.

Setelah dipasarkan di Jepang, mobil listrik ini juga diproyeksikan menjadi model global dan dijadwalkan masuk ke Eropa serta Inggris mulai 2027.

Suzuki eSky hadir dengan dimensi kompak dengan bentuk bodi cenderung tinggi. Konsep tersebut memungkinkan ruang kabin tetap dimaksimalkan meski ukuran kendaraan relatif kecil.

Dibandingkan Vision e-Sky sebagai mobil konsep, versi produksi mendapatkan sejumlah penyesuaian.

Perubahan terlihat pada desain bumper depan dan belakang, lampu utama, handle pintu, hingga cover spion.

Suzuki juga menyediakan sejumlah aksesori untuk konsumen yang ingin memberikan tampilan berbeda pada eSky.

Pilihannya terbagi dalam dua paket, yakni Mild Sporty Package dan Neo Future Package.

Mild Sporty Package menggunakan kombinasi decal berwarna merah muda, biru, dan abu-abu dengan aksen spion putih.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Arab Saudi Siapkan 7 Mobil Listrik Buatan Lokal, Ada Sedan dan SUV Bergaya Cyberpunk - Image
Otomotif

Arab Saudi Siapkan 7 Mobil Listrik Buatan Lokal, Ada Sedan dan SUV Bergaya Cyberpunk

Kamis, 8 Oktober 2026 | 00.24 WIB

Tumbuh Pesat dalam Setahun, Pembiayaan Mobil Listrik oleh Multifinance Tembus Rp 26,20 Triliun - Image
Finance

Tumbuh Pesat dalam Setahun, Pembiayaan Mobil Listrik oleh Multifinance Tembus Rp 26,20 Triliun

Selasa, 6 Oktober 2026 | 19.49 WIB

Aiva ME7 Resmi Meluncur, SUV Coupe Baru Garapan Seres dan CATL - Image
Otomotif

Aiva ME7 Resmi Meluncur, SUV Coupe Baru Garapan Seres dan CATL

Selasa, 6 Oktober 2026 | 05.36 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Zidane Ingin Menang di Stade de France

3

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

6

Koordinator BEM UI Diserang OTK di Tebet Jaksel, Sempat Diancam Bunuh

7

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore