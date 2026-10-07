Suzuki eSky Resmi Meluncur, Kei Car Listrik Ini Punya Jarak Tempuh 310 Km

JawaPos.com - Suzuki resmi memperkenalkan eSky, mobil listrik berukuran mungil yang masuk dalam kategori kei car di Jepang.

Meski dimensinya ringkas, mobil ini menawarkan jarak tempuh hingga 310 kilometer berdasarkan pengujian WLTC.

Suzuki eSky merupakan versi produksi dari mobil konsep Vision e-Sky yang diperkenalkan pada 2025.

Setelah dipasarkan di Jepang, mobil listrik ini juga diproyeksikan menjadi model global dan dijadwalkan masuk ke Eropa serta Inggris mulai 2027.

Suzuki eSky hadir dengan dimensi kompak dengan bentuk bodi cenderung tinggi. Konsep tersebut memungkinkan ruang kabin tetap dimaksimalkan meski ukuran kendaraan relatif kecil.

Dibandingkan Vision e-Sky sebagai mobil konsep, versi produksi mendapatkan sejumlah penyesuaian.

Perubahan terlihat pada desain bumper depan dan belakang, lampu utama, handle pintu, hingga cover spion.

Suzuki juga menyediakan sejumlah aksesori untuk konsumen yang ingin memberikan tampilan berbeda pada eSky.

Pilihannya terbagi dalam dua paket, yakni Mild Sporty Package dan Neo Future Package.