Ban Tubeless Makin Populer, Ini Kelebihan dan Kekurangannya

ILUSTRASI. Ban motor berdecit saat berjalan pelan. (Freepik/Wirestock)
JawaPos.com - Ban menjadi salah satu komponen penting yang berpengaruh langsung terhadap keselamatan dan kenyamanan berkendara.
Karena itu, pemilihan jenis ban sebaiknya tidak hanya berdasarkan harga atau tampilan, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan.
Salah satu jenis yang banyak digunakan pada sepeda motor modern adalah ban tubeless. Berbeda dengan ban konvensional, ban tubeless tidak menggunakan ban dalam sehingga memiliki konstruksi yang lebih sederhana.
Penggunaan ban tubeless menawarkan sejumlah keuntungan, terutama untuk mobilitas sehari-hari. Namun, pengendara juga perlu memahami kekurangannya agar dapat melakukan perawatan dengan tepat.
Salah satu keunggulan utama ban tubeless adalah ketika terkena paku atau benda tajam. Udara umumnya tidak langsung keluar seluruhnya sehingga ban tidak serta-merta kehilangan tekanan secara drastis.
Kondisi tersebut membuat risiko ban tiba-tiba kempis saat motor digunakan dapat lebih kecil. Pengendara juga memiliki kesempatan untuk mencari tempat aman sebelum melakukan pemeriksaan atau perbaikan.
Dari sisi perawatan, proses penambalan ban tubeless juga relatif praktis. Kerusakan kecil pada area tapak ban umumnya dapat ditangani menggunakan metode penambalan khusus tanpa harus melepas ban dalam.
Ban tubeless juga umumnya memiliki konstruksi yang lebih kuat pada bagian tertentu dan banyak digunakan untuk kebutuhan harian maupun perjalanan jarak jauh.
Dengan tekanan angin yang sesuai dan kondisi ban yang baik, pengendara dapat memperoleh traksi serta stabilitas yang optimal.
Meski menawarkan banyak kepraktisan, ban tubeless bukan berarti tanpa kekurangan. Salah satunya adalah harga yang umumnya lebih tinggi dibandingkan ban dengan ban dalam.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu
Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP
Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022