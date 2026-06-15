Kerap Mengikuti 7 Aturan Etiket Kecil Ini? Orang Akan Menganggap Anda Dibesarkan dengan Berkelas Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang mengira bahwa kesan “berkelas” ditentukan oleh pakaian mahal, gelar pendidikan, atau status sosial. Padahal, menurut berbagai temuan dalam psikologi sosial, orang cenderung menilai karakter seseorang dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang tampak sederhana.

Cara seseorang berbicara, mendengarkan, hingga memperlakukan orang lain sering kali memberikan kesan yang jauh lebih kuat dibandingkan penampilan luarnya.

Menariknya, etiket bukan sekadar kumpulan aturan kuno yang membatasi kebebasan seseorang. Etiket pada dasarnya adalah bentuk penghormatan terhadap orang lain dan kemampuan mengelola diri sendiri.

Orang yang dibesarkan dengan nilai-nilai baik biasanya memperlihatkan sikap tersebut secara alami, bahkan dalam situasi sehari-hari yang paling sederhana.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (13/6), terdapat tujuh aturan etiket kecil yang menurut psikologi dapat membuat orang lain memandang Anda sebagai pribadi yang berkelas dan memiliki didikan yang baik.

1. Tidak Memotong Pembicaraan Orang Lain

Di era serba cepat saat ini, banyak orang lebih sibuk mempersiapkan jawaban daripada benar-benar mendengarkan. Padahal, kemampuan mendengarkan dengan penuh perhatian merupakan salah satu tanda kecerdasan emosional yang tinggi.

Secara psikologis, memotong pembicaraan dapat membuat lawan bicara merasa tidak dihargai. Sebaliknya, memberi kesempatan seseorang menyelesaikan pikirannya menunjukkan rasa hormat dan empati. Orang yang terbiasa mendengarkan dengan sabar biasanya dianggap lebih bijaksana, matang, dan menyenangkan untuk diajak berbicara.

Mendengarkan bukan berarti selalu setuju, melainkan memberikan ruang kepada orang lain untuk merasa didengar.