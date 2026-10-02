Knalpot Motor Sering Nembak? Ini 5 Penyebab yang Perlu Dicurigai

JawaPos.com - Suara letupan dari knalpot motor saat pengendara melepas gas atau melakukan deselerasi kerap dianggap hal biasa.

Padahal, jika terjadi berulang kali, kondisi yang dikenal sebagai knalpot motor “nembak” bisa menjadi tanda adanya masalah pada sistem pembakaran atau saluran pembuangan.

Letupan biasanya terjadi ketika sisa bahan bakar yang tidak terbakar sempurna masuk ke saluran knalpot dan kemudian terbakar kembali.

Pada kondisi tertentu, suara kecil sesekali masih dapat terjadi. Namun, jika semakin sering, keras, atau disertai mesin brebet dan tenaga berkurang, motor sebaiknya segera diperiksa.

Penyebab Knalpot Motor Nembak

1. Campuran bahan bakar tidak tepat

Komposisi udara dan bahan bakar yang tidak sesuai dapat membuat pembakaran di ruang mesin tidak sempurna. Pada motor injeksi, masalah sensor atau sistem pengaturan bahan bakar juga bisa menjadi penyebab.

2. Knalpot mengalami kebocoran

Kebocoran pada sambungan pipa, gasket, atau leher knalpot memungkinkan udara dari luar masuk ke sistem pembuangan. Kondisi ini dapat memicu terbakarnya sisa bahan bakar dan menimbulkan suara letupan.