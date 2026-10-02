Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
Jumat, 2 Oktober 2026 | 22.57 WIB

Knalpot Motor Sering Nembak? Ini 5 Penyebab yang Perlu Dicurigai

Ilustrasi knalpot sepeda motor. (Freepik) - Image

Ilustrasi knalpot sepeda motor. (Freepik)

JawaPos.com - Suara letupan dari knalpot motor saat pengendara melepas gas atau melakukan deselerasi kerap dianggap hal biasa.

Padahal, jika terjadi berulang kali, kondisi yang dikenal sebagai knalpot motor “nembak” bisa menjadi tanda adanya masalah pada sistem pembakaran atau saluran pembuangan.

Letupan biasanya terjadi ketika sisa bahan bakar yang tidak terbakar sempurna masuk ke saluran knalpot dan kemudian terbakar kembali.

Pada kondisi tertentu, suara kecil sesekali masih dapat terjadi. Namun, jika semakin sering, keras, atau disertai mesin brebet dan tenaga berkurang, motor sebaiknya segera diperiksa.

Penyebab Knalpot Motor Nembak

1. Campuran bahan bakar tidak tepat

Komposisi udara dan bahan bakar yang tidak sesuai dapat membuat pembakaran di ruang mesin tidak sempurna. Pada motor injeksi, masalah sensor atau sistem pengaturan bahan bakar juga bisa menjadi penyebab.

2. Knalpot mengalami kebocoran

Kebocoran pada sambungan pipa, gasket, atau leher knalpot memungkinkan udara dari luar masuk ke sistem pembuangan. Kondisi ini dapat memicu terbakarnya sisa bahan bakar dan menimbulkan suara letupan.

3. Busi atau sistem pengapian bermasalah

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Terpopuler

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang - Image
1

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

6

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

7

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

8

Prediksi Skor Azerbaijan vs Liechtenstein di Liga Nations UEFA: Milli Menang Tipis Kejar Promosi

9

Prediksi Skor Wales vs Norwegia di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore