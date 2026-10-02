Bau Bensin Tiba-Tiba Masuk Kabin Mobil? Ini 7 Cara Mengatasinya Sebelum Makin Parah

JawaPos.com - Bau bensin yang tiba-tiba tercium sampai ke dalam kabin mobil tentu tidak bisa dianggap sepele. Selain membuat perjalanan terasa tidak nyaman, aroma bahan bakar yang kuat juga bisa menjadi tanda adanya masalah pada sistem bahan bakar, saluran pengisian, hingga kebocoran yang perlu segera diperiksa.

Jika dibiarkan, sumber bau bensin juga berpotensi menimbulkan risiko keselamatan, terutama apabila uap bahan bakar mencapai bagian mesin atau komponen yang memiliki sumber panas.

Karena itu, ada beberapa langkah yang bisa kamu lakukan untuk mencegah bau bensin masuk ke kabin sekaligus mengetahui bagian mana yang perlu diperiksa!

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1. Pastikan Tutup Tangki Bensin Terpasang Rapat

Hal sederhana seperti tutup tangki bensin yang tidak terpasang dengan benar bisa menjadi salah satu penyebab munculnya bau bahan bakar. Tutup tangki berfungsi membantu menjaga sistem bahan bakar tetap tertutup sehingga uap bensin tidak mudah keluar.

Setelah mengisi bahan bakar, pastikan tutup tangki sudah terkunci atau terpasang rapat sesuai mekanisme mobil. Jika tutup tangki sudah rusak, longgar, atau bagian karetnya terlihat aus, sebaiknya segera diganti.

2. Periksa Area Sekitar Tangki dan Selang Bahan Bakar

Kalau bau bensin tetap muncul meskipun tutup tangki sudah rapat, kamu perlu memeriksa kemungkinan adanya kebocoran pada bagian lain. Selang bahan bakar, sambungan, hingga area di sekitar tangki dapat mengalami kerusakan atau kebocoran seiring usia kendaraan.

Jangan hanya mengandalkan penciuman. Jika kamu melihat adanya cairan yang mencurigakan atau area yang tampak basah di sekitar sistem bahan bakar, sebaiknya jangan terus menggunakan mobil sebelum sumber masalah diperiksa.

3. Jangan Mengisi Bensin Sampai Terlalu Penuh

Mengisi bahan bakar hingga benar-benar penuh sampai melewati batas yang dianjurkan juga sebaiknya dihindari. Bahan bakar membutuhkan ruang untuk mengalami pemuaian, sementara sistem bahan bakar kendaraan sudah dirancang dengan mekanisme tertentu untuk mengelola uap bensin.

Karena itu, setelah pengisian mencapai batas normal, tidak perlu terus menambahkan bensin hanya untuk membuat tangki benar-benar penuh. Kebiasaan tersebut dapat meningkatkan risiko bahan bakar atau uap bensin keluar dari sistem.

4. Periksa Sistem Ventilasi Tangki Bahan Bakar

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Mobil memiliki sistem yang mengatur dan menyalurkan uap bahan bakar agar tidak langsung terlepas ke lingkungan. Jika terdapat masalah pada komponen atau saluran sistem tersebut, uap bensin bisa lebih mudah tercium di sekitar kendaraan dan berpotensi masuk ke kabin.

Pemeriksaan bagian ini sebaiknya dilakukan oleh teknisi karena komponennya terhubung dengan sistem bahan bakar dan pengendalian emisi kendaraan.

5. Cek Kondisi Seal dan Karet di Sekitar Kabin

Bau bensin yang masuk ke kabin tidak selalu berarti sumbernya berada tepat di dalam kabin. Karet pintu, seal bodi, atau bagian lain yang sudah rusak dapat membuat udara dari luar lebih mudah masuk ke dalam kendaraan.

Jika aroma bensin lebih kuat ketika mobil berjalan atau ketika sistem ventilasi menggunakan mode mengambil udara dari luar, periksa kondisi seal dan karet kendaraan. Komponen yang sudah getas atau tidak rapat perlu diganti agar kabin kembali kedap.

6. Gunakan Mode Resirkulasi untuk Sementara

Ketika sedang berada di jalan dan tiba-tiba mencium bau bensin, kamu bisa mengaktifkan mode resirkulasi udara pada sistem AC untuk sementara. Mode ini membantu mengurangi masuknya udara dari luar ke dalam kabin.

Namun, langkah tersebut hanya bersifat sementara dan bukan solusi untuk kebocoran. Jika bau bensin sangat kuat atau terus muncul, sebaiknya hentikan kendaraan di tempat yang aman, matikan mesin, dan cari bantuan untuk memeriksa sumber masalah.

7. Segera Bawa ke Bengkel Jika Bau Semakin Kuat

Bau bensin yang terus muncul, semakin menyengat, atau disertai tanda kebocoran tidak sebaiknya diabaikan. Sistem bahan bakar memiliki komponen yang bekerja dengan bahan yang mudah terbakar sehingga masalah pada bagian tersebut perlu ditangani dengan tepat.

Jika kamu mencium bau bensin yang kuat di kabin, terutama disertai tetesan atau genangan bahan bakar, hindari sumber api dan jangan memaksakan mobil terus digunakan. Pemeriksaan oleh teknisi dapat membantu menemukan sumber masalah sebelum berkembang menjadi kerusakan yang lebih serius.