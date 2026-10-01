Mobil Hybrid Lebih Mahal Dirawat Dibanding Mesin ICE? Ini Fakta Biaya Servisnya

JawaPos.com - Mobil hybrid semakin banyak dipilih karena menawarkan efisiensi bahan bakar dengan menggabungkan mesin bensin dan motor listrik. Namun, satu pertanyaan yang masih sering muncul adalah soal biaya perawatannya.

Apakah mobil hybrid benar-benar lebih mahal dirawat dibandingkan mobil bermesin bensin konvensional?

Pada dasarnya, perawatan mobil hybrid tidak selalu lebih mahal. Beberapa komponen bahkan berpotensi memiliki usia pakai lebih panjang karena beban kerja mesin dan sistem pengereman dapat berkurang.

Mengacu pada informasi Toyota Astra Motor, biaya servis berkala mobil hybrid berada di kisaran Rp800 ribu hingga Rp1,5 juta setiap 10.000 km, tergantung jenis kendaraan dan kebutuhan perawatan.

Sementara servis besar pada jarak 40.000-60.000 km dapat berada di kisaran Rp2 juta hingga Rp4 juta.

Komponen Mobil Hybrid yang Lebih Awet

Salah satu perbedaan mobil hybrid terdapat pada sistem pengereman regeneratif (regenerative braking). Teknologi ini membantu mengurangi penggunaan rem konvensional sehingga kampas rem berpotensi lebih awet.

Selain itu, sistem hybrid menggunakan motor listrik untuk membantu kendaraan bergerak pada kondisi tertentu.

Dampaknya, mesin bensin tidak selalu bekerja secara penuh, terutama ketika kendaraan melaju dalam kondisi kecepatan rendah atau berhenti dalam kemacetan.