Geely Rayakan 12.000 Konsumen di RI, Perkuat Komunitas dan Layanan Aftersales

JawaPos.com - Geely Auto Indonesia mencatat pertumbuhan basis konsumen di Indonesia sepanjang 2026. Lebih dari 12.000 konsumen disebut telah memilih kendaraan Geely.

Untuk mengapresiasi kepercayaan tersebut, Geely menggelar acara “10,000+ Reasons to Celebrate” yang diikuti lebih dari 100 Geely Owners.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga dimanfaatkan Geely untuk mempererat hubungan dengan konsumen dan komunitas.

“Kepercayaan konsumen kepada Geely menjadi dorongan bagi kami untuk terus mendengarkan masukan para owners dan memahami kebutuhan mereka yang semakin beragam,” ujar Constantinus Herlijoso, Sales & Channel Development Director Geely Auto Indonesia (26/9).

Menurutnya, pertumbuhan pengguna Geely di Indonesia mendorong perusahaan untuk terus menyempurnakan produk, layanan, dan pengalaman kepemilikan berdasarkan kebutuhan konsumen.

“Kami juga memperkuat layanan aftersales agar konsumen dapat merasa lebih tenang dalam setiap perjalanan bersama Geely,” katanya.

Perkuat Komunitas Lewat Geely GO Melalui Geely GO, komunitas global bagi pemilik kendaraan Geely menjadi ruang bagi para pemilik kendaraan untuk terhubung, berbagi pengalaman, mengikuti aktivitas komunitas, sekaligus menyampaikan masukan secara langsung kepada Geely.

Secara global, Geely GO memiliki lebih dari 20 juta pengguna. Di Indonesia, aktivitas komunitas tersebut dikembangkan melalui tiga pilar utama, yakni GO Connect, GO Inspire, dan GO Together.

GO Connect menghadirkan kegiatan yang disesuaikan dengan gaya hidup pemilik kendaraan. Sementara GO Inspire menjadi ruang bagi owners untuk berbagi cerita dan pengalaman selama menggunakan kendaraan Geely.