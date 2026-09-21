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Nanda Prayoga
Senin, 21 September 2026 | 18.56 WIB

8 Cara Mudah Mendeteksi dan Merawat Engine Mount Mobil Anda

Ilustrasi kabin mobil. (Pinterest) - Image

Ilustrasi kabin mobil. (Pinterest)

JawaPos.com - Getaran mesin sebenarnya merupakan hal yang wajar ketika mobil dalam kondisi hidup. Namun, jika getaran terasa semakin kuat sampai masuk ke kabin, setir, atau bodi mobil, kamu perlu mulai mencari tahu penyebabnya. Salah satu komponen yang patut diperiksa adalah engine mount.

Engine mount berfungsi menopang mesin sekaligus meredam getaran yang dihasilkan ketika mesin bekerja. Komponen ini bisa mengalami kerusakan atau penurunan kemampuan seiring usia dan pemakaian. Lantas, bagaimana cara mendeteksi dan merawat engine mount agar getaran mesin tidak semakin parah?

1. Perhatikan Getaran Saat Mesin Idle

Cara paling sederhana untuk mendeteksi masalah engine mount adalah memperhatikan getaran ketika mobil sedang berhenti dalam kondisi mesin menyala. Jika getaran terasa berlebihan hingga masuk ke setir, jok, atau dashboard, kondisi tersebut perlu diperiksa lebih lanjut.

Meski demikian, getaran saat idle tidak selalu disebabkan engine mount. Masalah pada busi, sistem bahan bakar, throttle body, atau komponen mesin lainnya juga dapat membuat putaran mesin tidak stabil. Karena itu, pemeriksaan perlu dilakukan secara menyeluruh sebelum menyimpulkan engine mount sebagai penyebabnya.

2. Dengarkan Bunyi Benturan dari Area Mesin

Engine mount yang mulai rusak dapat menimbulkan bunyi tidak normal ketika mesin mengalami perubahan beban. Misalnya, terdengar suara seperti benturan atau hentakan ketika mobil mulai bergerak, melakukan perpindahan gigi, atau saat pedal gas diinjak dan dilepas.

Bunyi tersebut bisa muncul karena kemampuan engine mount dalam menahan pergerakan mesin sudah berkurang. Jika suara semakin sering terdengar, jangan abaikan karena komponen tersebut dapat terus mengalami kerusakan dan berpengaruh terhadap komponen di sekitarnya.

3. Periksa Kondisi Fisik Engine Mount

Pemeriksaan visual juga dapat membantu menemukan tanda-tanda kerusakan. Lihat apakah terdapat retakan pada bagian karet, perubahan bentuk, atau posisi engine mount yang terlihat tidak normal.

Editor: Diar Candra
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