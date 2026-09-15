Bukan Cuma Modifikasi, Repaint Motor Kini Jadi Cara Bikin Tampilan Kembali Fresh

Pylox Premium hadir dengan 77 pilihan warna, termasuk 32 warna original motor. (Istimewa)
JawaPos.com - Bagi sebagian pemilik sepeda motor mengecat ulang bodi atau hanya mengganti warna pada bagian tertentu sudah cukup untuk membuat motor terlihat kembali segar.
Kebutuhan tersebut membuat pasar cat semprot untuk otomotif terus berkembang.
Repaint bukan hanya dilakukan untuk memperbaiki bagian motor yang kusam atau tergores. Tetapi juga menjadi pilihan bagi pemilik kendaraan yang ingin mengembalikan tampilan standar hingga memberikan karakter berbeda pada motornya.
Melihat kebutuhan tersebut, Nippon Paint Indonesia menghadirkan Pylox Premium, cat semprot yang ditujukan untuk kebutuhan finishing sepeda motor, baik untuk proses restorasi maupun modifikasi.
Kehadiran produk ini sekaligus melanjutkan perjalanan Pylox di Indonesia yang telah dimulai sejak 1971.
Selama lebih dari lima dekade, Pylox dikenal sebagai salah satu merek cat semprot yang digunakan untuk berbagai kebutuhan pengecatan.
General Manager (TU Division) Nippon Paint Indonesia Mark Liew mengatakan, kebutuhan pengguna motor saat ini tidak hanya berkaitan dengan pilihan warna, tetapi juga kemudahan proses pengerjaan dan hasil akhir.
“Melalui Pylox Premium, kami ingin menghadirkan solusi yang semakin relevan dengan kebutuhan pengguna motor saat ini. Bukan hanya dari pilihan warna, tetapi juga dari teknologi yang dapat membantu proses repaint menjadi lebih praktis dan memberikan hasil akhir yang maksimal,” ujar Mark.
Salah satu bagian yang menjadi perhatian dalam proses pengecatan ulang motor adalah kesesuaian warna. Terutama bagi pemilik yang ingin melakukan restorasi tanpa mengubah karakter asli kendaraannya.
Pylox Premium menawarkan 77 pilihan warna untuk sepeda motor, termasuk 32 warna original motor. Pilihan tersebut ditujukan untuk memudahkan pengguna maupun bengkel menemukan warna yang mendekati karakter bawaan kendaraan.
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