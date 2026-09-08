7 Bagian Kendaraan yang Wajib Dicek setelah Terpapar Abu Vulkanik

Ilustrasi abu vulkanik menutupi permukaan mobil. (ANTARA/Aditya Pradana Putra)
JawaPos.com - Abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau tidak hanya perlu dibersihkan dari bodi kendaraan. Partikel yang bersifat abrasif juga dapat masuk ke berbagai komponen.
Masuknya abu vulkanik juga berisiko mengganggu kinerja kendaraan jika dibiarkan terlalu lama. Itu karena, abu vulkanik berbeda dari debu biasa. Partikelnya dapat memiliki permukaan tajam sehingga berpotensi menggores permukaan kendaraan. Ketika masuk ke mesin atau komponen bergerak, sifat abrasifnya juga dapat menyebabkan keausan.
Karena itu, pemilik mobil maupun motor yang berada di wilayah terdampak abu sebaiknya tidak hanya mencuci bagian luar kendaraan, tetapi juga memeriksa beberapa komponen berikut.
Filter udara menjadi salah satu bagian yang paling perlu diperhatikan. Abu vulkanik dapat menyumbat filter sehingga aliran udara menuju mesin terganggu.
Jika kendaraan tetap digunakan ketika banyak abu beterbangan, partikel juga berpotensi masuk melewati sistem penyaringan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko keausan pada komponen mesin. USGS menyebut abu vulkanik dapat menyumbat filter udara dan merusak bagian mesin yang bergerak.
Karena itu, filter udara sebaiknya diperiksa dan diganti jika sudah terlalu kotor atau mengalami kerusakan.
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