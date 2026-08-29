WCI Regional Betawi Genap 12 Tahun, Komunitas Mobil Putih semakin Solid

Komunitas White Car Indonesia (WCI) regional Betawi merayakan hari ulang tahun ke-12 di Hotel Vasaka, Jakarta, Sabtu (29/8). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com - Komunitas White Car Indonesia (WCI) regional Betawi merayakan hari ulang tahun ke-12 di Hotel Vasaka, Jakarta, Sabtu (29/8).
Kegiatan ini sendiri merupakan momentum untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota, memperkuat solidaritas antarkomunitas, serta membangun sinergi yang positif dengan berbagai organisasi dan mitra otomotif.
Ketua WCI Regional Betawi, Daeng Syahruddin Karim, mengucapkan terima kasih bagi para anggota komunitas yang telah menyempatkan hadir di lokasi acara.
Dia pun berharap momentum ini bisa dimanfaatkan untuk menjaga kekompakkan antar anggota di semua regional.
“Mudah-mudahan dengan acara ini, silaturahmi tetap terus jalan, tetap menjaga kekompakkan kita semua di semua regional dalam rangka mewujudkan cita-cita dalam bagaimana kita mewujudkan komunikasi di seluruh regional dan pusat tetap berjalan dengan solid,” kata Daeng yang disambut tepuk tangan para hadirin.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum WCI, Imansyah, turut memberikan apresiasi atas perayaan ulang tahun ke-12 WCI regional Betawi. Bahkan, dia mengapresiasi banyaknya anggota yang sempat vakum dan kemudian aktif kembali.
“Yang saya lihat tadi sempat vakum, sekarang ini kelihatan progresnya. Banyak kerjasama dengan ATPM-ATPM, ini sangat luar biasa sekali. Memang di regional-regional itu kegiatannya berbeda-beda, ada yang kegiatannya kopdar-kopdar biasa dengan keluarga. Ada juga yang kayak di Betawi, kopdar-kopdarnya itu dengan ATPM, dengan calon-calon sponsor yang ada di kegiatan,” ungkapnya.
Adapun acara dilanjutkan dengan tiup lilin dan games yang melibatkan para peserta.
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