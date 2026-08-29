Peyman Kargar Jadi CEO Baru TVS Motor Company, Siap Pacu Ekspansi Global

Peyman Kargar ditunjuk sebagai CEO baru TVS Motor Company mulai 27 Januari 2027, menggantikan K. N. Radhakrishnan. (Istimewa)
JawaPos.com - TVS Motor Company menyiapkan perubahan besar di jajaran pucuk pimpinan. Peyman Kargar ditunjuk sebagai Direktur sekaligus Chief Executive Officer (CEO) TVS Motor Company, efektif mulai 27 Januari 2027.
Kargar akan menggantikan K. N. Radhakrishnan yang masih menjalankan tugas sebagai Direktur dan CEO hingga tanggal tersebut. Pergantian ini dilakukan untuk memastikan proses transisi kepemimpinan berlangsung secara bertahap dan lancar.
Setelah masa transisi selesai, Radhakrishnan akan melanjutkan perannya sebagai Direktur Non-Eksekutif hingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Juli 2027.
Pergantian CEO tersebut berlangsung ketika kinerja bisnis TVS Motor Company tengah berada dalam tren positif.
Pada tahun fiskal 2025-2026, produsen kendaraan roda dua dan tiga asal India itu mencatat penjualan global sebanyak 5,9 juta unit, sekaligus membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 30 persen.
Peyman Kargar Punya Pengalaman 30 Tahun di Industri Otomotif
Sebelum ditunjuk sebagai CEO, Peyman Kargar menjabat sebagai President, International Business TVS Motor Company.
Ia memiliki pengalaman lebih dari tiga dekade di industri otomotif global dengan cakupan pasar Eropa, Asia, Afrika, dan Timur Tengah.
Pengalamannya mencakup berbagai bidang strategis, mulai dari pengembangan produk, riset dan pengembangan (R&D), manufaktur, kualitas, hingga penjualan dan pemasaran.
Di bawah kepemimpinannya, divisi International Business berkembang menjadi salah satu motor ekspansi global TVS Motor Company.
Divisi tersebut kini berkontribusi sekitar 29 persen terhadap total volume penjualan TVS, dengan pertumbuhan mencapai 33 persen.
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