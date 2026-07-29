Mitsubishi New Xforce HEV Resmi Meluncur di GIIAS 2026, Jadi Hybrid Pertama Produksi Lokal

JawaPos.com - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) memanfaatkan ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 untuk memperkenalkan Mitsubishi New Xforce HEV, SUV hybrid pertama Mitsubishi yang diproduksi di Indonesia.

Kehadiran model ini menjadi langkah penting dalam memperluas pilihan kendaraan elektrifikasi sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai basis produksi Mitsubishi di kawasan ASEAN.

Mengusung tema "Life's Adventure: Elevating Every Experience", Mitsubishi menampilkan beragam lini produk sekaligus memperkenalkan teknologi terbaru kepada masyarakat.

Sorotan utama di booth Mitsubishi tahun ini adalah New Xforce yang kini tersedia dalam dua pilihan teknologi, yakni mesin bensin (ICE) dan Hybrid Electric Vehicle (HEV). Kehadiran dua varian tersebut memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen sesuai kebutuhan dan gaya berkendara.

Mitsubishi XForce HEV ada di GIIAS 2026. (Dony/JawaPos.com)

Model yang paling mencuri perhatian adalah Mitsubishi New Xforce HEV. SUV ini menjadi kendaraan hybrid pertama Mitsubishi yang dipasarkan sekaligus diproduksi secara lokal di Indonesia melalui fasilitas PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI).

Produksi lokal tersebut sekaligus menjadikan Indonesia sebagai basis produksi New Xforce HEV untuk pasar ASEAN, sejalan dengan strategi Mitsubishi dalam memperluas jajaran kendaraan elektrifikasi di kawasan.

Presiden Direktur PT MMKSI, Atsushi Kurita, mengatakan Mitsubishi terus beradaptasi mengikuti kebutuhan masyarakat dengan menghadirkan pilihan teknologi yang lebih beragam serta meningkatkan pengalaman pelanggan.

Menurutnya, keberhasilan sebuah merek tidak hanya ditentukan oleh produk yang ditawarkan, tetapi juga komitmen dalam memberikan layanan dan membangun kepercayaan pelanggan dalam jangka panjang.

Selain memperkenalkan New Xforce HEV, Mitsubishi juga menampilkan model andalannya seperti Destinator, Xpander, Xpander Cross, dan Pajero Sport.