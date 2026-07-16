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Dinarsa Kurniawan
Kamis, 16 Juli 2026 | 14.34 WIB

Royal Enfield Goan Classic 350: Harian Nyaman, Touring pun Bikin Ketagihan

Motor Royal Enfield Goan Classic 350 saat dikendarai di kawasan Senayan, Jakarta. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)


JawaPos.com - Ada motor yang dibuat untuk memacu adrenalin, tetapi ada juga yang justru membuat pengendaranya ingin mengambil jalan memutar agar perjalanan terasa lebih lama. 

Kesan itulah yang saya rasakan setelah menggunakan Royal Enfield Goan Classic 350 sebagai motor harian di Bogor sekaligus menemani berkendara menuju Jakarta.

Selama pengujian, odometer mencatat jarak tempuh sekitar 340 kilometer. Rutenya cukup beragam, mulai dari jalanan perkotaan Bogor yang padat, tanjakan dan tikungan, hingga lalu lintas Jakarta yang terkenal sibuk.

Kondisi tersebut menjadi kesempatan untuk mengenal karakter Goan Classic 350 secara utuh, mulai dari handling, kenyamanan, performa mesin, hingga efisiensi bahan bakarnya.

Hal pertama yang langsung mencuri perhatian adalah handling-nya. Meski memiliki bobot sekitar 197 kilogram, motor ini tidak terasa berat saat mulai berjalan. Distribusi bobotnya sangat baik sehingga mudah diajak bermanuver di kepadatan lalu lintas.

Setang model ape hanger juga memberikan posisi tangan yang rileks, sementara posisi duduk yang tegak membuat pengendara tetap nyaman meski harus menghadapi kemacetan cukup lama.

Karakter tersebut membuat Goan Classic 350 sangat bersahabat untuk penggunaan sehari-hari. Menyusuri jalanan Kota Bogor yang dipenuhi tanjakan, putaran balik, hingga lalu lintas padat bukanlah pekerjaan yang melelahkan.

Desain yang tetap klasik dengan tambahan detail yang unik membuat motor ini tampak lebih berkarakter dibandingkan yang versi reguler.

 

Saat diajak menuju Jakarta, motor ini juga tetap stabil ketika melaju di jalan arteri dengan kecepatan jelajah sekitar 80-100 km/jam.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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