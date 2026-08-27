BAIC T1, BEV Pertama BAIC di Indonesia Mejeng di GIIAS Surabaya 2026

JawaPos.com - Melalui pameran GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2026, BAIC resmi memperkenalkan BAIC T1 sebagai kendaraan listrik pertamanya di pasar otomotif Jawa Timur.

Chief Operating Officer BAIC Indonesia, Dhani Yahya, mengatakan BAIC T1 menjadi tonggak penting dalam perjalanan BAIC Indonesia sebagai kendaraan BEV pertama yang diperkenalkan di pasar nasional.

"Salah satu daya tarik utama BAIC di GIIAS Surabaya adalah kehadiran BAIC T1 - The Spacious Smart EV. Sebelum hadir di Surabaya, BAIC Indonesia telah memperkenalkan model ini di GIIAS 2026 BSD," tuturnya, Kamis (27/8).

BAIC T1 dihadirkan sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin beralih ke kendaraan listrik, dengan tetap mengedepankan kenyamanan, kepraktisan, kelengkapan fitur, serta nilai yang kompetitif.

Mengusung konsep The Spacious Smart EV, BAIC T1 menawarkan kabin lapang, teknologi pintar, fitur keselamatan, dan kenyamanan berkendara dalam kendaraan listrik untuk mobilitas sehari-hari.

Dari sisi efisiensi, BAIC T1 tercatat memiliki konsumsi energi rata-rata 14,72 kWh per 100 kilometer dalam pengujian dengan rute Jakarta-Bandung-Jakarta sejauh 412 kilometer. Angka tersebut setara sekitar 6,7 kilometer untuk setiap 1 kWh energi.

"Respons yang kami terima (terkait BAIC T1) sangat positif, terutama terhadap kenyamanan suspensi, kekedapan kabin, kelapangan ruang, dan kemudahan fitur Auto Parking Assist,” sambungnya.

Selain mobil BAIC T1, PT JIO Distribusi Indonesia selaku distributor resmi BAIC di Indonesia juga memamerkan sejumlah model lainnya di GIIAS Surabaya 2026, seperti BAIC BJ40 Plus, BAIC X55 II, BAIC BJ30 HE.

Selama GIIAS Surabaya 2026, BAIC turut menawarkan harga khusus dengan potongan hingga Rp 90 juta. Untuk OTR Surabaya kendaraan BAIC yang dipamerkan berada di kisaran Rp 319 juta hingga Rp 677 juta.