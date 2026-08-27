Kenalan dengan B10 dan C10, Dua SUV Listrik Leapmotor di GIIAS Surabaya 2026

JawaPos.com - Leapmotor Indonesia memamerkan dua SUV listrik unggulannya, yakni B10 dan C10 di pameran otomotif GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya, 26 - 30 Agustus 2026.

Brand Head Leapmotor Indonesia, Samuel Christian Wowor menjelaskan B10 dan C10 memiliki kesamaan, yakni SUV dengan konsep intelligent electric vehicle, dengan perpaduan teknologi terintegrasi dan desain modern.

"Leapmotor dibangun dengan intelligent technology yang terintegrasi, mulai dari arsitektur EV, baterai Cell-to-Chassis, smart cockpit, hingga sistem keselamatan yang dikembangkan mandiri," tuturnya, Kamis (27/8).

Berikut dua SUV listrik yang dipamerkan Leapmotor di GIIAS Surabaya 2026:

1. Leap Motor B10 SUV listrik kompak Leapmotor ini mengusung desain progresif dengan fokus pada kenyamanan dan karakter berkendara. Model ini membawa pendekatan European Driving Feel.

B10 menawarkan pengendalian presisi dan stabilitas melalui konfigurasi staggered wheels. Teknologi Cell-to-Chassis juga digunakan untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memaksimalkan ruang kabin.

Di bagian interior, B10 menawarkan konsep Persona Dashboard yang memungkinkan pengguna menyesuaikan ruang kabin sesuai kebutuhan. SUV ini juga dibekali panoramic sunroof dan sejumlah fitur ADAS.

2. Leap Motor C10 Sementara itu, C10 merupakan SUV listrik Leapmotor dengan dimensi dan kabin lebih lapang, menyasar kebutuhan keluarga. Model ini mengutamakan kenyamanan tanpa mengesampingkan performa dan teknologi.

Leapmotor C10 menggunakan sistem penggerak roda belakang (RWD) dan teknologi Cell-to-Chassis. Baterainya berkapasitas 69,9 kWh, dengan tenaga 165 kW, torsi 360 Nm, serta jarak tempuh hingga 503 kilometer.