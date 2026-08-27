Lepas L8 PHEV dan E4 EV Resmi Meluncur di Jawa Timur, Segini Harganya

Slah satu unit Lepas yang dipajang di GIIAS Surabaya. (Lepas)
JawaPos.com - Lepas memperkuat pasar kendaraan elektrifikasi di Jawa Timur melalui GIIAS Surabaya 2026. Dua model yang dihadirkan adalah Lepas L8 PHEV dan Lepas E4 EV, sekaligus menjadi momentum pengumuman harga resmi untuk pasar Jawa Timur.
Lepas L8 PHEV dibanderol Rp599 juta OTR Jawa Timur, sedangkan Lepas E4 EV ditawarkan Rp359 juta OTR Jawa Timur.
Vice Country Director Lepas Indonesia, Temmy Wiradjaja, mengatakan Jawa Timur menjadi salah satu pasar penting bagi perkembangan Lepas di Indonesia.
Karakter konsumen yang beragam dinilai membuka peluang bagi kendaraan elektrifikasi dengan pilihan teknologi berbeda.
"Kami menghadirkan E4 EV dan L8 PHEV dengan dua pendekatan elektrifikasi yang berbeda, namun tetap membawa karakter Lepas melalui desain, teknologi, kenyamanan, dan driving experience," ujar Temmy.
Jawa Timur memiliki basis pengguna kendaraan yang besar. Berdasarkan data GAIKINDO, penjualan kendaraan di Jawa Timur menyumbang sekitar 9,1 persen dari penjualan nasional, dengan jumlah mobil penumpang mencapai sekitar 5,58 juta unit.
Surabaya sebagai pusat ekonomi dan aktivitas masyarakat di Jawa Timur memiliki kebutuhan mobilitas yang beragam, mulai dari penggunaan harian di perkotaan, perjalanan bisnis, aktivitas keluarga hingga perjalanan antarkota.
Kondisi tersebut membuat kendaraan elektrifikasi memiliki peluang untuk berkembang, baik melalui mobil listrik murni maupun kendaraan plug-in hybrid.
Lepas L8 PHEV menyasar konsumen yang membutuhkan kendaraan elektrifikasi dengan fleksibilitas penggunaan untuk perjalanan dalam kota maupun jarak jauh.
Urban SUV ini memiliki combined range lebih dari 1.300 kilometer. L8 juga dilengkapi sejumlah fitur kenyamanan dan kemudahan, seperti Remote Parking Assist (RPA), Automated Parking Assist (APA), serta Front Cloud-Feel Seats.
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Jawa Pos
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