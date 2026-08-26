Tiga Mobil Baru Mazda Mejeng di GIIAS Surabaya 2026, Intip Keunggulan dan Harganya

Mazda Indonesia memamerkan tiga mobil terbarunya di GIIAS Surabaya 2026, Rabu (26/8). (Novia Herawati/JawaPos.com)
JawaPos.com - Bagi pencinta otomotif Jawa Timur yang mencari kendaraan dengan desain khas dan teknologi modern, booth Mazda di pameran GIIAS Surabaya 2026 layak masuk dalam daftar kunjungan.
Merek kendaraan asal Jepang ini memamerkan tiga model terbarunya, mulai dari mobil listrik Mazda 6e Fastback hingga SUV CX-5 dan CX-30. Masing-masing hadir dengan keunggulan dan harga yang menarik.
Chief Operating Officer PT Eurokars Motor Indonesia selaku Agen Pemegang Merek Mazda Indonesia, Ricky Thio mengatakan, Jawa Timur merupakan salah satu pasar strategis bagi Mazda di Indonesia.
"Partisipasi kami di GIIAS The Series 2026 Surabaya menjadi kesempatan untuk menghadirkan jajaran produk terbaru Mazda dalam satu pengalaman yang lebih lengkap," tutur Ricky di GIIAS Surabaya, Rabu (26/8).
Berdasarkan catatan penjualan Mazda Indonesia selama Januari hingga Juli 2026, Jawa Timur menyumbang sekitar 12 persen dari keseluruhan penjualan Mazda di tingkat nasional.
Capaian tersebut menempatkan Jawa Timur sebagai wilayah dengan kontribusi penjualan terbesar kedua secara nasional, hanya berada di bawah kawasan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi).
"Melalui GIIAS Surabaya 2026, kami ingin menunjukkan bagaimana Mazda terus berkembang melalui inovasi, tanpa meninggalkan karakter desain, craftsmanship, dan pengalaman berkendara yang menjadi bagian dari DNA kami,” imbuhnya.
Tak hanya memamerkan tiga produk unggulan, Mazda Indonesia juga mengajak masyarakat Jawa Timur merasakan langsung karakter berkendara khas Mazda melalui sesi test drive selama pameran.
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Jawa Pos
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