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Dony Lesmana Eko Putra
Selasa, 25 Agustus 2026 | 23.17 WIB

BAW Kantongi 1.400 Peminat Meskipun Baru Seumur Jagung di Indonesia

BAW D5 di GIIAS 2026. (Dok. BAW) - Image

BAW D5 di GIIAS 2026. (Dok. BAW)

JawaPos.com - BAW baru sekali tampil di hadapan publik Indonesia, tetapi respons pengunjung GIIAS 2026 langsung mencuri perhatian. Lima model yang dipamerkan pabrikan asal China itu berhasil menggaet sekitar 1.400 calon konsumen, dengan BAW T01 menjadi model yang paling banyak diminati.

Pabrikan otomotif asal Shandong, China, Beijing Automobile Works (BAW) mulai membuka peluang serius di pasar Indonesia. Debutnya di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 mendapat respons positif dari pengunjung.

Dalam pameran yang berlangsung di ICE BSD City, Tangerang, pada 30 Juli–9 Agustus 2026, BAW membawa lima model yang terdiri dari kendaraan konvensional dan listrik. Kelima model tersebut adalah BAW M8, T01, X03, D5, dan T10 Pro.

Presiden Direktur PT BAW Automobile Trading Indonesia Tocy Tang mengatakan, total sekitar 1.400 pengunjung menyatakan minat terhadap lima model tersebut selama GIIAS 2026.

"Minat tersebut tersebar pada lima model yang diperkenalkan BAW, yakni M8, T01, X03, D5, dan T10 Pro," ujar Tocy dalam keterangan resmi yang dikutip dalam pernyataan resmi, Selasa (25/8).

BAW T01 Paling Banyak Diminati

Dari lima model yang dipamerkan, BAW T01 menjadi model dengan peminat terbanyak. Model tersebut menyumbang sekitar 30 persen dari total peminat atau sekitar 420 calon konsumen.

Setelah T01, minat pengunjung secara berurutan mengarah ke D5, X03, M8, dan T10 Pro. Tingginya respons tersebut menjadi modal awal bagi BAW untuk membaca selera konsumen Indonesia sebelum menentukan langkah berikutnya di pasar domestik.

BAW M8 Justru Diminati Konsumen Ritel

Hal menarik lainnya datang dari BAW M8. Sebelum tampil di GIIAS 2026, BAW memperkirakan MPV listrik tersebut akan lebih banyak menarik perhatian konsumen korporasi.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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