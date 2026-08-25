Ganti Oli Gratis untuk 1.000 Ojol dan Komunitas Motor, Siswa SMK Ikut Terlibat Jadi Teknisi

JawaPos.com - Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dan pengguna motor mendapat kesempatan merawat kendaraannya secara gratis. Sebanyak 1.000 peserta menerima layanan ganti oli gratis dari Pertamina Lubricants dalam Kopdar Kebangsaan Jaga Jakarta di Lapangan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Sabtu (22/8).

Kegiatan hasil kolaborasi Pertamina Lubricants dan Polda Metro Jaya tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap pengemudi ojol dan komunitas motor yang mengandalkan kendaraan roda dua untuk aktivitas sehari-hari.

“Perawatan kendaraan merupakan hal yang sangat penting bagi para pengemudi ojol dan pengguna sepeda motor. Melalui kegiatan ini, kami ingin hadir memberikan manfaat yang sederhana,” ujar Sales Manager Region III Pertamina Lubricants, Anang Yoyong Prayogo.

Selain ganti oli motor gratis, peserta juga mendapatkan paket oli Pertamina Enduro dan mengikuti berbagai perlombaan.

Libatkan Siswa SMK Jadi Teknisi Menariknya, layanan tersebut turut melibatkan 10 siswa dan tiga guru pendamping dari SMK Walang Jaya, Jakarta. Sekolah ini merupakan salah satu binaan program Community Involvement & Development (CID) Enduro Home Service (EHS) Pertamina Lubricants.

Para siswa tidak hanya mempraktikkan keterampilan otomotif yang dipelajari di sekolah, tetapi juga mendapat pengalaman memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Corporate Secretary Pertamina Lubricants, Rika Gresia Wahyudi, mengatakan keterlibatan siswa menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi generasi muda agar lebih siap menghadapi dunia kerja.

Perkuat Kepedulian terhadap Jakarta Wakapolda Metro Jaya, Dekananto Eko Purwono, mengatakan Kopdar Kebangsaan Jaga Jakarta bukan sekadar ajang berkumpul komunitas, tetapi juga momentum memperkuat kebersamaan dan kepedulian terhadap Jakarta.

“Kegiatan Kopdar Kebangsaan ini memiliki makna yang lebih dalam, bukan sekadar ruang untuk berkumpul, melainkan momentum untuk memperkuat kebersamaan dan kepedulian kita terhadap kota Jakarta dan warganya,” ujarnya.