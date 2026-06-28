AC Mobil Cuma Keluar Angin? Kenali Penyebabnya Sebelum Biaya Servis Membengkak

Ilustrasi AC mobil. (freepik)
JawaPos.com - AC mobil menjadi salah satu komponen penting untuk menjaga kenyamanan berkendara, terutama saat cuaca panas atau terjebak kemacetan.
Namun, tidak sedikit pemilik kendaraan yang mengalami masalah ketika AC masih menyala, tetapi udara yang keluar dari ventilasi tidak lagi terasa dingin.
Kondisi tersebut umumnya menjadi tanda adanya gangguan pada sistem pendingin. Jika dibiarkan, kerusakan bisa semakin parah dan biaya perbaikannya pun berpotensi lebih besar.
Berikut beberapa penyebab AC mobil hanya mengeluarkan angin.
1. Freon Berkurang atau Bocor
Freon berfungsi sebagai media pendingin pada sistem AC. Jika volumenya berkurang akibat kebocoran atau usia pemakaian, proses pendinginan tidak akan berjalan optimal. Akibatnya, AC tetap menyala tetapi udara yang keluar tidak lagi dingin.
2. Kompresor AC Bermasalah
Kompresor merupakan komponen utama yang bertugas mensirkulasikan freon ke seluruh sistem AC. Ketika kompresor mulai aus atau mengalami kerusakan, sirkulasi freon terganggu sehingga kemampuan pendinginan ikut menurun.
3. Filter Kabin Kotor
Filter kabin yang dipenuhi debu dapat menghambat aliran udara menuju kabin. Selain membuat embusan AC melemah, kondisi ini juga mengurangi efektivitas pendinginan dan bisa menimbulkan bau tidak sedap.
4. Kondensor Tertutup Kotoran
Kondensor berfungsi melepaskan panas dari freon. Jika permukaannya dipenuhi debu, lumpur, atau kotoran, proses pelepasan panas menjadi kurang maksimal sehingga suhu kabin sulit turun.
5. Kipas Pendingin Tidak Bekerja Optimal
Kipas pendingin atau extra fan membantu menjaga suhu kondensor tetap stabil. Jika kipas mengalami kerusakan atau putarannya melemah, performa AC akan ikut menurun karena proses pendinginan freon menjadi tidak maksimal.
Sebelum melakukan perbaikan besar, ada beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan.
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