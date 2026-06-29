Perkuat Likuiditas dan Dorong Kredit, Pemerintah Siapkan Tambahan Dana Rp 100 Triliun bagi Perbankan

JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu), akan mengembalikan dana saldo anggaran lebih (SAL) kepada Himpunan Bank Negara (Himbara) sebesar Rp 281 triliun.

Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, mengatakan selain mengembalikan dana SAL ke perbankan, pemerintah juga akan memperpanjang waktu pengembalian dana tersebut hingga Desember 2026.

“Setelah dievaluasi diambil kesimpulan bahwa dana pemerintah di perbankan akan dikembalikan lagi yang kemarin 281 triliun akan dikembalikan lagi 281 triliun dan diperpanjang hingga akhir 2026, Desember 2026,” ujar Juda dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (29/6).

Juda mengatakan, keputusan tersebut diambil pemerintah bersama dengan Komite Stabiltas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga likuiditas perbankan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia melanjutkan, selain mengembalikan dana SAL tersebut, pemerintah juga menyiapkan tambahan dana sekitar Rp 100 triliun untuk menjaga agar likuiditas perbankan nasional dapat terjaga pada tahun 2026.

“Di samping itu ada tambahan 100 triliun sebagai standby in case diperlukan dan memang perbankan masih memerlukan likuiditas untuk menyalurkan kredit,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemberian dana tambahan dilakukan karena informasi dari perbankan yang menyatakan bahwa permintaan kredit di masyarakat masih cukup tinggi.